De highlights van National Geographic in februari

In het nieuwe seizoen van 'Trafficked with Mariana van Zeller' verkent bekroonde journaliste Mariana van Zeller het reilen en zeilen van de gevaarlijkste zwarte markten van de onderwereld.

In dit seizoen onthult Van Zeller onder andere hoe zwendel in liefdesrelaties in zijn werk gaat en maakt ze een wilde reis door de zwarte witmarkt van Californië. Ook onderzoekt ze de donkere hoekjes van de zwarte markt voor plastische chirurgie, waar hebzucht en sociale media patiënten in de richting van operaties in motelkamers worden geduwd. In elke aflevering reist ze binnen in een andere zwarte markt of smokkelnetwerk - van drugs en gestolen auto's tot outlaw bikers en Amazone maffia's - om de spelers te ontmoeten, de zaken te leren en 's werelds miljarden dollars tellende schaduweconomie beter te begrijpen.

Vanaf 16 februari, elke woensdag om 22.00 uur op National Geographic.

NATIONAL GEOGRAPHIC HIGHLIGHTS FEBRUARI

NIEUW SEIZOEN

TRAFFICKED WITH MARIANA VAN ZELLER S2

DOCUMENTAIRE

KILLER HIGH: THE SILENT CRISIS

Het gezicht van drugsgebruik in Amerika is aan het veranderen. Fentanyl, een zeer verslavende opioïde, dringt door tot in de slaapkamers van tieners, vaak met slechts een paar sms-berichten of een paar tikken op een smartphone. 'Killer High: The Silent Crisis' verkent de drugscrisis en de impact van fentanyl door de ogen van de families die ermee te maken krijgen, de wetshandhavers die wanhopig proberen het van de straat te krijgen en de medische professionals die met de dodelijke gevolgen moeten omgaan.

Op 2 februari, om 21.00 uur te zien op National Geographic.

NIEUW SEIZOEN

AIR CRASH INVESTIGATION

Met boeiende re-enactments en state-of-the-art CGI, onthult 'Air Crash Investigation' de waarheid achter legendarische luchtvaartrampen.

Vanaf 3 februari, elke donderdag om 21.00 uur op National Geographic.

NIEUW SEIZOEN

THE INCREDIBLE DR. POL

Dr. Pol en zijn team pakken een lading gevallen aan. Van Chihuahuas tot Chinchilla's, de dieren bij PVS houden de dierenartsen van 's morgens vroeg tot 's avonds laat scherp.

Vanaf 11 februari, elke vrijdag om 21.00 uur op National Geographic.

NIEUWE SERIE

UNDERGROUND WORLDS

Op ontdekkingstocht naar de wonderen die verborgen liggen in de diepe, donkere plekken onder ons. Deze epische serie onthult de verborgen verhalen van enkele van 's werelds meest buitengewone ondergrondse structuren, zowel natuurlijke als door de mens gemaakt, tot leven gebracht met spectaculaire beelden en deskundig onderzoek en uitleg.

Vanaf 7 februari, elke maandag om 21.00 uur op National Geographic.

DOCUMENTAIRE

HITLER TAKES ON THE EAST

In juni 1941 nam Hitler zijn grootste gok: een aanval uitvoeren op de Sovjet-Unie. Ondanks dat het de grootste Duitse operatie van de Tweede Wereldoorlog was, draaide 'Operatie Barbarossa' uit op een van zijn grootste mislukkingen.

Op dinsdag 22 februari en 1 maart, om 21.00 uur op National Geographic.

MARATHON

BIG CAT MAAND

De 2022 editie van Big Cat Maand bevat een première en zes vernieuwde films van Dereck en Beverly Joubert, de wereldwijd bekende natuurbeschermers en filmmakers die zich al meer dan 30 jaar inzetten om wilde dieren en hun leefgebieden te helpen redden. In 2009 richtten de Jouberts samen met National Geographic het Big Cats Initiative op met als doel de achteruitgang van deze dieren in het wild een halt toe te roepen.

De première van 'The Way of the Cheetah' - dat zich afspeelt in Kenia en vertelt hoe Immani haar 4 welpen beschermt tegen andere mannelijke cheetah's en andere roofdieren - is de nieuwe documentaire van de Jouberts. De special zal ook andere geweldige titels bevatten van de grote filmmakers en natuurbeschermers zoals 'Relentless Enemies', 'Eternal Enemies: Lions and Hyenas', 'Ultimate Enemies', 'Eye of the Leopard', 'Big Cat Odyssey' en 'Living with Big Cats'. Andere premières zoals 'Russia's Wild Tiger', 'Thailand's Wild Cats', 'Shadow Cats', 'Malika the Lion King' en 'War of the Lions 'zullen deel uitmaken van het grote evenement.

De hele maand februari, elk weekend vanaf 18.00 op National Geographic Wild en 26 en 27 februari, van 14.00 uur tot 17.00 uur op National Geographic.