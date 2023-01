De highlights van Cartoon Network in januari 2023

Foto: Cartoon Network - © Day One MPM 2023

De epische avonturen gaan verder als onze held Monkie Kid (aka 'MK') en vrienden vechten om de stad te verdedigen tegen nog 2 legendarische en gevaarlijke vijanden: de Bone Demon en de Spider Queen.

Bekijk de afleveringen van seizoen 2 en 3 van 'Monkie Kid' vanaf 20 januari elke weekdag om 16.50 uur bij Cartoon Network.

DE WERELD ROND MET SCOOBY-DOO

VANAF 9 JANUARI

Elke weekdag om 14.05 uur

Scooby-Doo reist de wereld rond. Dus help hem en zijn vrienden bij het oplossen van nieuwe mysteries over de hele wereld! Deze stunt omvat de shows 'Wees cool, Scooby-Doo!' en 'Scooby-Doo! en Raad eens wie?'.

Bekijk alle Scooby-Doo afleveringen vanaf 9 januari elke weekdag om 14.05 uur bij Cartoon Network!

WINTER MET GUMBALL

Sinds 26 december

Elke weekdag om 07.00 uur

Gumball en zijn vrienden wachten op jou voor een geweldige wintertijd. Bekijk je favoriete afleveringen van 'The Amazing World of Gumball' tijdens de speciale programmatie in winterthema!

Sinds 26 december kan je elke weekdag om 7.00 uur genieten van winterpret met Gumball bij Cartoon Network.