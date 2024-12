De Familie Bauer zet het nieuwe jaar goed in

Als toegift op 2024 geeft de familie Bauer opnieuw een kijkje in hun dagelijkse leven. Dit keer tijdens kerst, de leukste tijd van het jaar voor de familie.

Natuurlijk blikken ze samen terug op het afgelopen jaar en alle ontwikkelingen die voor een ieder hebben plaatsgevonden.

Nu de kerstdagen voorbij zijn, heeft Frans zin om zich weer wat fitter te voelen. Hij weet dat veel mensen het jaar beginnen met een nieuwjaarsduik en vraagt zich af of dit ook iets voor hem zou kunnen zijn. Het hele gezin gaat mee naar Scheveningen. Wie durft het koude zeewater te trotseren? Christiaan timmert aan de weg als artiest en heeft samen met Frans jr. regelmatig optredens in Nederland. Vandaag staat er een optreden in Helmond op het programma en dit keer zijn de rollen omgedraaid. Nadat de jongens jarenlang hun vader hebben begeleid naar zijn optredens is Frans dit keer zelf de chauffeur!

'Kerst met de Bauers', woensdag 1 januari om 21.15 uur bij AVROTROS op NPO 1.