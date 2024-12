'De Faker Feestmaand' gaat maandag van start

Op het oog lijkt het een doodgewoon gezin maar er klopt iets niet. Een van de gezinsleden is vervangen door een acteur. Maar wie dat is?

Team Groen, dat bestaat uit de 'Klokhuis'-presentatoren Pascal, Janouk en Tirsa, neemt het op tegen Team Rood met de Zapp-presentatoren Dzifa, Ron en Anne Mar. De zes speurneuzen proberen de 'Faker in het gezin te ontmaskeren. En natuurlijk speelt alles zich af in de feestelijke sfeer die bij de decembermaand hoort. Alles wordt gevierd: van Sint Maarten tot Kerst en Thanksgiving en natuurlijk komt Sinterklaas ook een keertje langs! Maar wie in het gezin viert er stiekem helemaal niet met zijn eigen gezin Kerst of Sinterklaas?

'De Faker Feestmaand', vanaf maandag 2 december om 18.25 uur bij AVROTROS op NPO Zapp.