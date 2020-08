Danny Ghosen is terug in Beiroet voor een vervolg op 'De Slag om Libanon'

Foto: © NTR 2019

Begin deze maand, op 4 augustus, wordt Libanon opgeschrikt door een enorme explosie in de haven van Beiroet, die een groot deel van de stad in puin legt.

Vele mensen komen hierbij om, de ziekenhuizen kunnen de toestroom van gewonden niet aan, honderdduizenden inwoners zijn in één klap dakloos. Danny Ghosen maakte vorig jaar de serie 'De Slag om Libanon' over de toen al schrijnende situatie in zijn geboorteland. Nu keert hij terug naar Beiroet voor een actueel en meeslepend vervolg.

De situatie in Libanon is al jaren gespannen. Politiek en financieel staat het land er zwak voor. Vorig jaar sloeg de vlam in de pan, en gingen mensen massaal de straat op om hun stem te laten horen. Ze hadden genoeg van de corruptie, wetteloosheid, armoede en intimidatie. Sinds dit voorjaar wordt het land, net als de rest van de wereld, stevig geraakt door de coronacrisis. Nu komt daar deze ramp bovenop.

Danny Ghosen, die zelf tot z’n 15e in Beiroet woonde, praat met inwoners over de impact van de verwoesting die heeft plaatsgevonden in de stad. Hoeveel kunnen de mensen in Libanon nog aan? Is er enig uitzicht op hoop?

'De Slag om Libanon', maandag 31 augustus om 22.15 uur bij de NTR op NPO 2.