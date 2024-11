D66-leider Rob Jetten bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman en 'WNL Op Zondag'. Elke zondagmorgen met opinie en debat over actuele onderwerpen. Politici, prominente gasten, ondernemers en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

Schrijvers en wetenschappers geven achtergrond en verdieping op het nieuws van alledag. 'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondag live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam.

Dit zijn de gasten van deze week:

D66-partijleider Rob Jetten

Zondagmorgen is fractievoorzitter Rob Jetten van D66 te gast bij Rick Nieman. Dit weekend houdt de oppositiepartij haar najaarscongres. D66 voert stevig oppositie tegen het kabinet van premier Schoof.

Voormalig MIVD-baas Pieter Cobelens

De voormalig directeur van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Pieter Cobelens over de sabotage-activiteiten van Rusland en China. Wat zijn doelwitten in deze vorm van hybride oorlogsvoering en hoe kwetsbaar is Nederland?

Saska Belleman

Komende maandag is de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen. Rechtbankverslaggever Saskia Belleman van De Telegraaf zet zich in om femicide en geweld tegen vrouwen onder de aandacht te brengen. Ze maakte er ook de podcast Zij is van mij over.

Oorlogsverslaggever Rudi Vranckx

Meer dan 35 jaar deed Rudi Vranckx verslag uit oorlogsgebieden. Van de val van het Oostblok tot de oorlog in Gaza. Binnenkort stopt hij als oorlogsverslaggever voor de VRT. In 'WNL Op Zondag' vertelt hij over zijn reportages in conflictgebieden en over zijn boek Mijn Kleine Oorlog.

'WNL Op Zondag' met Rick Nieman, zondag 24 november om 10.00 uur op NPO 1.