'CupCakeCup' bestaat 10 jaar!

'CupCakeCup' is jarig en dat vieren we groots: met een echte fanfare, een extra feestelijke finale en speciale verjaardagsopdrachten voor de 14 bakduo's. Wanneer de kinderen de studio inlopen, zien zij een mega grote taart staan met slechts 3 kaarsen erop.

Voor de eerste opdracht van het nieuwe seizoen moeten de duo’s de resterende kaarsen maken... van cupcakes! Wie doen dit en meer, smeuïge en verrukkelijke opdrachten het beste? Dat bepalen onze chefs Rémy Duker en Robèrt van Beckhoven. De presentatie is in vertrouwde handen van Klaas van der Eerden. Welk duo wint de Gouden CupCakeCup?

Ook in dit feestelijke seizoen worden de chefs bijgestaan door een uitgebreid smakenpalet aan gasten. Zo gaan de duo’s op safari met slangenexpert Sterrin Smalbrugge, tekenen ze samen met striptekenaar Darryl Veldman een evil comic character van botercrème en bakken ze creatieve pannenkoeken met presentator Niek Roozen. Ook actrice Stephanie van Eer en boswachter Tim Hogenbosch komen langs met een speciale opdracht voor de duo’s. In de grote finale leggen we de rode loper uit voor onze twee eregasten: Soy Kroon en Nikkie de Jager. De finalisten maken een glamour jurk voor Nikkie. Dress to impress!

'CupCakeCup Selectiebattles'

De bakduo’s komen niet zomaar in de studio terecht. De zoektocht naar het beste bakduo van Nederland begint bij de 'CupCakeCup Selectiebattles'. Iedere battle strijden twee bakduo’s om een plek in de grote 'CupCakeCup' in de kerstvakantie. Thuis hebben ze hun beste cupcake ever gemaakt. In de studio testen chefs Rémy en Robèrt hun kwaliteiten met een speciale battle-opdracht.

'CupCakeCup selectiebattles', vanaf 6 december om 18.30 uur bij AVROTROS op NPO Zapp.

'CupCakeCup', vanaf 27 december om 18.15 uur bij AVROTROS op NPO Zapp.