Crime+Investigation Channel Highlights januari 2022

'The First 48' neemt een kijkje achter de schermen bij politieonderzoeken en biedt ongekende toegang tot het plaats delict, forensisch onderzoek en ondervragingen.

De serie volgt rechercheurs tijdens de kritieke eerste 48 uur van een moordonderzoek. Voor rechercheurs van moordzaken zijn de eerste 48 uur allesbepalend. Na 48 uur wordt de kans op het oplossen van een zaak gehalveerd. Elk uur dat verstrijkt, betekent meer tijd voor verdachten om te vluchten en voor het verlies van cruciaal bewijsmateriaal.



'The First 48' is een ruige, snelle race tegen de klok waarin rechercheurs en hun teams razendsnel werken om lopende zaken op te lossen.

Vanaf 27 januari op donderdag om 22.00 uur.

KIDS BEHIND BARS: LIFE OR PAROLE

Vanaf 4 januari op dinsdag om 22.00 uur

In navolging van een recente uitspraak van het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten dat verplichte levenslange gevangenisstraf zonder de mogelijkheid tot vervroegde vrijlating voor minderjarigen een schending is van het 8e amendement, zet deze docuserie acht veroordeelde minderjarige delinquenten in de schijnwerpers die een nieuwe hoorzitting te wachten staat.

We kijken naar de feiten van de misdaden toen ze werden gepleegd, nieuw bewijs dat aan het licht is gekomen, mogelijke vrijlatingen, voorwaardelijke hoorzittingen en hoe de nieuwe hoorzittingen zich ontvouwen.

Elke aflevering bevat exclusief commentaar van de veroordeelde overtreders uit de gevangenis, plus de standpunten van vooraanstaande psychologen, wetshandhavers en verslaggevers die het dichtst bij elke zaak staan.

ICE COLD KILLERS

Vanaf 3 januari op werkdagen om 11.50 uur

'Ice Cold Killers' vertelt de sinistere en schokkende verhalen over waargebeurde misdaad die zich voordoen op enkele van de mooiste en meest afgelegen locaties op aarde. 'Ice Cold Killers', verteld vanuit het perspectief van de familieleden, rechercheurs en soms de slachtoffers, is een serie over slachtoffers van gewelddadige misdaden, die worstelen om te overleven in de wreedheid van de natuur en de mens.

Op de meest geïsoleerde plekken zijn mensen soms de gevaarlijkste roofdieren.