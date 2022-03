'CRIMEDOCS' vrijdag over Sjonnie W.

Eind 2021 wordt de Amsterdamse huisschilder Sjonnie W. veroordeeld tot 20 jaar cel en TBS voor de dood van de vermiste Sabrina Oosterbeek en voor de gruweldood van twee drugsverslaafde prostituees.

Zeer heftige zaken, ook omdat één van hen in stukken gezaagd is gevonden. Aan de hand van emotionele interviews met nabestaanden, unieke beelden van een interview met W., gesprekken met mensen uit zijn vertrouwenskring en reconstructies zoekt 'Crimedocs' antwoord op prangende vragen. Wie is Sjonnie W. en wat is er gebeurd met het lichaam van Sabrina? En is de vermiste prostituee Stefanie, die Sjonnie goed kende, ook slachtoffer van hem geworden?

'CRIMEDOCS', vrijdag 18 maart om 21.20 uur op NPO 3.