'Crimedocs' vrijdag over de meest bizarre vermissing van deze eeuw

Het wordt de meest bizarre vermissing van deze eeuw genoemd, die van Deborah Rosiek uit Amsterdam. De aantrekkelijke, spirituele vrouw die relaties had met politiebazen, topfunctionarissen en penozejongens had één vurige wens: moeder worden.

Hoogzwanger van een tweeling moest ze zich in 2003 melden in het ziekenhuis voor een keizersnede. De avond ervoor bracht ze door met haar minnaar, ex-politieman Hans, die ze chanteerde inzake een kluiskraak bij een grote gokbaas. Deborah heeft zich nooit gemeld voor de bevalling. Wat is er met haar en de ongeboren tweeling gebeurd? Uit onderzoek blijkt dat veel mensen van Deborah af wilden.

'CRIMEDOCS', vrijdag 25 maart om 21.00 uur bij AVROTROS op NPO 3.