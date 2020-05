Corona special van 'Van Vader naar Moeder'

Foto: © NTR 2020

Hoe is het om in coronatijd kind van gescheiden ouders te zijn? Voorheen pakten deze kinderen steeds hun koffer in en reisden tussen 2 huizen, maar mag dat nu nog steeds?

In een speciale reeks van het NTR-kinderprogramma 'Van Vader naar Moeder' bezoekt presentatrice Tatum Dagelet enkele kinderen uit eerdere seizoenen en praat met ze over hoe het met hen gaat in deze bijzondere tijd.

In het nieuws wordt veelal gesproken over de coronacrisis en hoe volwassenen dit overleven, maar hoe gaat het met de kinderen? Hoe is het om kind te zijn in deze periode?

In de vier afleveringen van deze speciale editie gaat Tatum terug naar een aantal kinderen uit eerdere seizoenen. Ze praat met de kinderen over de consequenties die de coronacrisis voor hen heeft. Ze kunnen niet naar school. Mogen ze hun vrienden nog zien? En belangrijker nog kunnen ze beide ouders nog bezoeken? Sommige kinderen verblijven nu in één huis en hebben hun andere ouder al een tijd niet meer gezien. Hoe gaan de kinderen daar mee om?

Over 'Van Vader naar Moeder'

'Van Vader naar Moeder' is gemaakt naar een idee van Tatum zelf en wordt geproduceerd door Skyhigh TV voor de NTR. Als kind van gescheiden ouders weet Tatum wat voor impact een scheiding kan hebben op een kind. Met het programma wil ze dit onderwerp meer bespreekbaar maken door de kinderen zelf aan het woord te laten.

Seizoen 1 van 'Van Vader naar Moeder' was genomineerd voor een Rose d’Or in de categorie Children and Youth.

'Van Vader Naar Moeder', zaterdag 2, zondag 3, zaterdag 9 en zondag 10 mei om 17.50 uur op NPO Zapp.