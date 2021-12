Confrontatie slachtoffers in zedenzaak met 3D-animatie van dader in 'Opsporing Verzocht'

In augustus en september 2010 benaderde een nog altijd onbekende man drie tienermeisjes in kelderboxen in Schiedam en Vlaardingen. Twee van hen, slachtoffers van 13 en 15 jaar, werden door de man misbruikt. Een derde meisje van destijds 15 jaar wist op tijd weg te komen.

Hoewel in er in december 2010 compositietekeningen van de man werden verspreid en er tientallen tips binnenkwamen, werd de dader nooit gevonden. Teamleider René Bergwerff van het cold caseteam Rotterdam: 'Het is belangrijk dat deze zaak wordt opgelost na 11 jaar omdat het een ernstig misdrijf is. We hebben drie jonge slachtoffers, maar tegelijkertijd weten we niet of er nog meer slachtoffers zijn gemaakt, of in de toekomst nog meer slachtoffers zullen vallen.'

Nieuwe techniek maakt dader levensecht

Om deze zaak alsnog op te lossen kozen de rechercheurs in samenwerking met het landelijk team Opsporingscommunicatie voor een unieke invalshoek. Dankzij nieuwe technieken is met de compositietekeningen uit 2010 en signalementen die de slachtoffers destijds gaven een levensechte 3d-animatie van de man gemaakt. Deze weergave is de afgelopen dagen al op diverse plaatsen in Schiedam en Vlaardingen getoond, in de hoop op nieuwe tips. Morgenavond staat in de studio van 'Opsporing Verzocht' een zogenaamde ‘holobox’, waardoor de man ook voor TV-kijkers tot leven komt.

Slachtoffers ‘zien’ na 11 jaar dader

Op 24 november kregen de drie slachtoffers de animatie van de man als eerste te zien. Omdat het een zeer beladen confrontatie was, werden de drie slachtoffers daarbij begeleid door psychologe Iva Bicanic van het Centrum Seksueel Geweld. In 'Opsporing Verzocht' morgenavond interviews met de drie slachtoffers over wat hen destijds overkwam. Daarnaast mocht de TV-crew bij de confrontaties zijn. Die leverden zeer indrukwekkende reacties van de slachtoffers op.

Extra online-docu: 'De man in de kelderbox'

Naast de uitzending is er online extra aandacht voor het onderzoek. Hierin wordt getoond hoe de nieuwe animatie van de dader tot stand kwam, is er meer te horen over de slachtoffers en hun ervaringen en geeft psychologe Iva Bicanic advies aan slachtoffers van seksueel geweld. ‘De man in de kelderbox’ is vanaf dinsdagavond te bekijken via het YouTube-kanaal van 'Opsporing Verzocht'.

Verder: verdachten rellen en woningovervallen Steenbergen en Enschede

Verder in de uitzending morgenavond aandacht voor een uiterst gewelddadige woningoverval in het Brabantse Steenbergen. Daarbij werd een vrouw zo hard aangepakt door de overvallers, dat ze haar enkel brak. Desondanks werd ze gedwongen om te lopen, door één van de daders. Ook worden nieuwe, herkenbare beelden getoond van de rellen in Rotterdam op 19 november en die in Den Haag op 20 november. Verder worden sieraden getoond die onlangs zijn buitgemaakt bij een woningoverval in Enschede.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 14 december om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 1.