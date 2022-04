Concertregistratie Lenny Kuhr in Paradiso bij MAX

Op zaterdag 9 april zendt MAX om 17.10 uur op NPO 1 de concertregistratie van Lenny Kuhr in Paradiso uit. Uitgerust met een band, blazers en strijkers speelt ze stukken van haar nieuwe album Lenny Kuhr.

Op 17 februari trad Lenny Kuhr op in poppodium Paradiso in Amsterdam. Ze speelde eenmalig stukken van haar nieuwe album, uitgerust met een band, blazers en strijkers. Onlangs bracht Lenny dit nieuwe album uit, dat net als zij de naam Lenny Kuhr draagt. Op het album staat ook muziek van Spinvis, Stef Bos en Poelifinario-winnaar Elke Vierveijzer. Zij schreven speciaal een lied voor Lenny. Verder zijn er teksten te horen van echtgenoot Rob Frank, ex-man Herman Pieter de Boer én liedjes van haar dochter Daphna Bialystock. Over het nummer van Stef Bos zegt Lenny: 'Dat zou ik zelf nooit geschreven hebben. Al voel ik de tekst in mijn hart en krijgt het live ook al heel veel respons.'

'Lenny Kuhr in Paradiso', zaterdag 9 april om 17.10 uur bij MAX op NPO 1.