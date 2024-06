'Close Up: Rietveldhuizen: Een meubel om in te wonen' dinsdag te zien op NPO 2

Bijna elke kunstenaar heeft wel een muze. Zo ook architect en meubelmaker Gerrit Rietveld. De liefde tussen hem en Truus Schröder leidde in 1924 tot het ontwerp van het Rietveld Schröderhuis.

Rietveld ontwierp samen met en voor Truus dit iconische huis in Utrecht, dat dit jaar 100 jaar bestaat. In de documentaire 'Close Up: Rietveldhuizen: Een meubel om in te wonen' wordt het werk van Rietveld bekeken vanuit het perspectief van zijn muze Truus en haar liefde voor hem en zijn werk.

'Mevrouw Schröder was zijn reddende engel.'

Het Rietveld Schröderhuis was het eerste huis dat Rietveld ontwierp en was een groot experiment. In een audio-interview uit 1982 vertelt Truus Schröder over de samenwerking met Rietveld en over de ontstaansgeschiedenis van het Rietveld Schröderhuis in het bijzonder. Zestig jaar lang bewoonde Truus het huis. Na haar overlijden werd het grondig gerestaureerd, hoewel Rietveld vond dat zijn huizen na 50 jaar eigenlijk afgebroken zouden moeten worden. Een levenscyclus van een halve eeuw vond hij voldoende, dan waren zijn huizen verouderd.

In de documentaire is te zien dat de huidige eigenaren van de door Rietveld ontworpen huizen daar anders over denken. Dat deze Rietveldhuizen, in de vorm zoals Rietveld ze ooit voor ogen stonden, voor de toekomst behouden blijven, is te danken aan de ijverige bewoners die hun woningen met veel liefde en zorg restaureren en onderhouden. Lekkages worden verholpen, muren opgemetseld en originele badkamers en keukens gerestaureerd.

'Close Up: Rietveldhuizen: Een meubel om in te wonen' is een film van Lex Reitsma, geproduceerd door SNG Film/Digna Sinke, in coproductie met AVROTROS.

'Close Up: Rietveldhuizen: Een meubel om in te wonen', dinsdag 25 juni om 22.40 uur bij AVROTROS op NPO 2.