'Close Up' over 'De wereld van Carlijn'

Carlijn Kingma (1992) is een bijzonder artistiek talent. Op grote, zeer gedetailleerde tekeningen geeft ze inzicht in systemen die problematisch zijn voor de hedendaagse maatschappij.

Zo maakte ze de tekening Het waterwerk van ons geld, dat laat zien hoe onze maatschappij een soort toren vormt waarin het geld zich van boven naar beneden een weg zoekt. Op de bovenste etages, waar de rijken wonen, is het overvloedig aanwezig in grote bassins. Op de onderste verdiepingen, waar de armen in piepkleine flatjes wonen, komt er nauwelijks een druppeltje uit de kraan.

'Close Up: De wereld van Carlijn', dinsdag 8 oktober om 22.40 uur bij AVROTROS op NPO 2.