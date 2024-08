'Close Up: Kate Winslet - A Quest for Authenticity' bij AVROTROS

Kate Winslet bereikte ongekende internationale roem op de leeftijd van 22 jaar dankzij haar rol in de film 'Titanic'. Maar na dit commerciŽle succes slaat de Britse actrice vastberaden een nieuwe artistieke weg in, op zoek naar films waarin ze complexe, ťchte vrouwen kan spelen.

Ze werkte samen met gerenommeerde regisseurs en is tegenwoordig ook succesvol met haar rol als de taaie rechercheur Marianne Sheehan in de serie 'Mare of Easttown'. De documentaire vertelt Winslets verhaal aan de hand van interviews met de actrice op archief en clips uit haar films.

'Close Up: Kate Winslet - A Quest for Authenticity', dinsdag 27 augustus om 22.05 uur op NPO 2.