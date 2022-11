Clarice Gargard in de '2Doc: Ga terug en haal het'

Black Lives Matter zette in 2020 de hele wereld op z'n kop. Maar zijn de protesten daadwerkelijk een kantelpunt voor positieve verandering geweest?

In 'Ga terug en haal het' gaat regisseur Clarice Gargard op onderzoek uit. Ze reist door tijd en ruimte en haalt herinneringen van alledaagse verzetsstrijders op in Nederland, Suriname en Curaçao over het heden, verleden én de toekomst van zwart verzet. Hoe creëer je zelf de kantelpunten die voor verandering zorgen?

In Nederland spreekt Gargard onder anderen André Reeder, oud LOSON-lid (links-marxistische Surinaamse studentenvereniging). Reeder kwam in actie voor betere huisvesting van Surinaamse studenten in Nederland en maakte hier ook een film over. 'We hebben het nooit lijdzaam ondergaan. We hebben gestreden. Toch is dat het beeld dat de witte, westerse wetenschap ons wil voorhouden.'

Jeanne Henriquez, conservator van het Tula museum op Curaçao, vertelt hoe het land nog steeds als een kolonie van Nederland functioneert. Nederland bepaalt nog steeds alles, wat volgens haar tot geestelijke dominantie van het Curaçaos volk leidt. Henriquez wil met het museum meer mensen bewust maken van hun collectieve geschiedenis en zo de eigen identiteit versterken.

Gargard spreekt Lulu Helder over het eerste antizwartepietprotest in de jaren ’90; Zwarte Piet is Zwart Verdriet. Bij dit protest waren meer politieagenten, met buitenproportioneel zwaar geschut, aanwezig dan demonstranten. Helder beschrijft haar gevoel van 'alleen in de strijd staan' en de weinige steun die zij destijds voelde vanuit de zwarte gemeenschap.

'Het is populair om woke te zijn tegenwoordig’, vindt Malique Mohamud, schrijver, onderzoeker, kunstenaar, en oprichter van de Rotterdamse Nite shop waar ze werken aan de stad van de toekomst. Maar betekent zogenaamd woke zijn echte verandering, of krijg je alleen maar dezelfde poppetjes met andere gezichten zonder dat het systeem echt verandert?

In 'Ga terug en haal het' zien we de mensen die voor kantelpunten van verandering zorgen. Met verder ook: Rachel Winter (buurtmoeder), André Mosis (antropoloog en muzikant), Ahmed Abdullahi (woonactivist), Tarim Flach (University of Color), Familie Lafour-Liem (architecten en oud demonstranten), Zenzy Blindeling (illustrator), Koenraad Babel (nazaat van vrijheidsstrijder kapitein Broos) en Dorenia Babel (wintipriesteres, okomfo fu kondre).

Over Clarice Gargard

Clarice Gargard is journalist, schrijver en filmmaker Ze werkt(e) voor VPRO, BNNVARA, Vrij Nederland, de Correspondent en was columnist voor het NRC. In 2019 won 'Daddy and the Warlord', de documentaire over haar vader en de Liberiaanse burgeroorlog, een Gouden Kalf. Ze schreef het boek Drakendochter over Liberia, haar familiegeschiedenis en migratie.

Clarice heeft tevens verschillende prijzen gewonnen voor haar baanbrekend werk waarbij ze journalistiek, kunst en maatschappijkritiek combineert.

Regie: Clarice Gargard

Productie: Tomtit Film in coproductie met VPRO. Deze film is tot stand gekomen met steun van CoBO, Stichting Democratie en Media, het AFK en VSBfonds.

'2Doc: Ga terug en haal het', maandag 28 november om 22.15 uur bij de VPRO op NPO 2.