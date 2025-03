Check deze nieuwe programma's op Crime+Investigation

Crime+Investigation is dé tv-zender op het gebied van waargebeurde misdaad en blijft het genre herdefiniëren door verhalen aan het licht te brengen die zowel kijkers als klanten aanspreken.

Will Mellor keert op 23 maart terug voor een tweede seizoen van 'Cops Gone Bad', waarin hij nieuw licht werpt op machtsmisbruik binnen de politie aan de hand van schokkende nieuwe zaken uit het Verenigd Koninkrijk, de VS en Australië. De serie, bestaande uit 7 aflevering van ieder 60 minuten, behandelt zaken van politieagenten die schuldig zijn bevonden aan misdrijven variërend van seksueel wangedrag en verkrachting tot online grooming en poging tot moord.

In het vierde kwartaal van 2025 leidt presentatrice Laura Whitmore (bekend van 'Love Island UK') een onderzoek naar jeugdcriminaliteit in het Verenigd Koninkrijk. Naar aanleiding van de afschuwelijke moord op de 15-jarige Holly Newton door de 16-jarige Logan MacPhail onderzoekt de zesdelige serie 'Britain’s Killer Teens' de onderliggende redenen waarom tieners zulke gruwelijke misdaden plegen. Ook onderzoekt het welke maatregelen kunnen worden genomen om deze in de toekomst te voorkomen.

In de herfst keert ook de iconische serie 'Killer Britain' met Dermot Murnaghan terug. Deze serie, gepresenteerd door een van de meest gerespecteerde journalisten van het Verenigd Koninkrijk, vertelt huiveringwekkende Britse moordverhalen. Het onthult het ingewikkelde detectivewerk waardoor tien beruchte moordenaars werden opgepakt en deelt welke vooruitgang in de forensische wetenschap hun arrestatie mogelijk maakte.

'The People vs. Michael Jackson' bevat rechtbankverslagen, exclusieve homevideo’s en meer dan dertig interviews met onder andere juryleden, advocaten en getuigenissen van beroemdheden. Deze documentaire biedt een inkijkje in familie, roem en gerechtigheid en hoe Jackson uiteindelijk zijn beschuldigers onder ogen zag in de rechtbank in januari 2005. In mei te zien op Crime+Investigation.

In april verschijnt het tweede seizoen van een van de meest controversiële true crime-zaken van de afgelopen jaren. 'Gypsy Rose: Life After Lockup' – gebaseerd op exclusieve toegang tot Gypsy zelf en haar familie – volgt haar vervreemding van haar man Ryan, een hervonden romance met ex-vriend Ken, cosmetische chirurgie en zelfs een zwangerschap. Na het succes van 'Gypsy Rose: Prison Confessions' en 'Gypsy Rose: Life After Lockup' seizoen 1, belooft deze nieuwe serie een nog diepere kijk op haar reis naar verlossing en zelfontdekking. Ook zien we haar voorbereiding op het moederschap, nadat ze misbruikt werd door en veroordeeld werd voor de tweedegraads moord op haar eigen moeder tien jaar geleden.

Een andere aanwinst dit jaar is 'Sydney’s Killer Cop'. Op 27 februari vorig jaar werden de ontbindende lichamen van tv-presentator Jesse Baird en zijn Qantas stewardess-partner Luke Davies ontdekt in surfboardtassen aan de omheining van een landelijk landgoed 200 km ten zuidwesten van Sydney. De tweedelige special die in mei in première gaat, onderzoekt een van Sydney’s meest beruchte moordzaken.

In mei neemt 'Interview with a Killer', een nieuw en aangrijpend format, kijkers mee naar de meest beruchte, zwaarbeveiligde gevangenissen van Noord-Amerika om in gesprek te gaan met tien veroordeelde moordenaars. De serie wordt gepresenteerd door de bekroonde onderzoeksjournalist David Scott (HBO Real Sports, ABC News) en biedt diepgaande interviews met de moordenaars zelf, waardoor kijkers een idee krijgen van wat er zich in de hoofden van de daders afspeelt die de ultieme misdaad hebben begaan.

Deze nieuwe opdrachten en acquisities zijn uitgevoerd door Dan Korn, VP of Programming bij Hearst Networks EMEA. Hij zegt: 'We zijn verheugd dat we zoveel bekende en gepassioneerde presentatoren aan C+I hebben verbonden. Samen met enkele van de meest vooraanstaande forensische wetenschappers en rechercheurs van het land schijnen we nieuw licht op strafrechtelijke onderzoeken en manieren om de zorgwekkende groei van crimineel en antisociaal gedrag aan te pakken.'