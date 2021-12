CDA-prominent Onno Ruding komt zondag naar 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman. Dit seizoen in 'WNL Op Zondag' nog meer opinie en debat over actuele onderwerpen. Politici, prominente gasten en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

Ook is er dit seizoen extra aandacht voor ondernemers en het bedrijfsleven. 'WNL Op Zondag' wordt iedere zondagmorgen live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam.

Oud-minister van Financiën Onno Ruding

Zondagmorgen is voormalig minister van Financiën en CDA-prominent Onno Ruding te gast bij Rick Nieman. Het nieuwe kabinet lijkt er nu eindelijk te komen, wat zijn de verwachtingen? Politiek commentator Wouter de Winther

Politiek commentator Wouter de Winther van De Telegraaf is te gast in 'WNL Op Zondag'. Over het nieuwe kabinet, dat waarschijnlijk volgende week wordt aangekondigd. Gouverneur Emile Roemer

De nieuwe gouverneur van Limburg Emile Roemer is te gast bij Rick Nieman. Roemer wordt de eerste Commissaris van de Koning van SP-komaf. In 'WNL Op Zondag' vertelt hij over het gouverneurschap van de meest zuidelijke provincie. Gert Verhulst van Studio 100

Zondagmorgen is de Belgische ondernemer Gert Verhulst te gast in 'WNL Op Zondag'. De oprichter van Studio 100 maakte naam met talloze kinderseries als Kabouter Plop, Piet Piraat en Mega Mindy, de meidengroep K3 en de succesvolle Plopsa-parken. Schrijver Lale Gül

Schrijver Lale Gül is te gast bij Rick Nieman. Door EW Magazine werd Lale Gül uitgeroepen tot Nederlander van het Jaar. Haar bestseller 'Ik ga leven maakte' zorgde voor lovende kritieken, maar leverde Lala Gül ook bedreigingen op. 'WNL Op Zondag', zondag 12 december om 10.00 uur op NPO 1.