CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra te gast in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman. 'WNL Op Zondag' is er iedere zondagmorgen, live vanuit het Vondelpark in Amsterdam. Vanaf 10.00 uur op NPO 1 met het laatste nieuws, brandende kwesties en prominente gasten.

CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra is te gast bij Rick Nieman. In aanloop naar de verkiezingen ontvangt Rick Nieman de lijsttrekkers. Wat is hun plan met het land en wat zijn hun ambities.

Ayaan Hirsi Ali in een exclusief tv-interview met Rick Nieman. Onderwerp van gesprek is haar nieuwe en controversiële boek Prooi. Over immigratie, islam en de erosie van vrouwenrechten.

Yoeri Albrecht, directeur van debatcentrum De Balie, is te gast in 'WNL Op Zondag'. De opiniemaker met een warm hart voor Engeland over het Britse koningshuis en de rol van Prins Charles.

Presentator Jort Kelder en zakenvrouw Nikkie Plessen zijn te gast in 'WNL Op Zondag'. Over het nieuwe seizoen van Dragons’ Den en ondernemerschap en investeren in tijden van corona.

'WNL Op Zondag' met Rick Nieman, zondag 7 maart om 10.00 uur op NPO 1.