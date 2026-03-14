CDA-leider Henri Bontenbal bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

zaterdag 14 maart 2026

De zondag begint met 'WNL Op Zondag'. Met nieuws, brandende kwesties en prominente gasten. Deze zondag te gast bij Rick Nieman CDA-partijleider Henri Bontenbal en minister Pieter Heerma over de verkiezingen.

Ook te gast Iraanse vluchteling en Vlaamse parlementarier Darya Safai, Amerika-correspondent Michiel Vos en generaal Han Bouwmeester.


Henri Bontenbal
Zondagmorgen is partijleider Henri Bontenbal te gast bij Rick Nieman. Nog 3 dagen tot de verkiezingen, met welke onderwerpen gaat het CDA de kiezers over de streep trekken?  

Minister Pieter Heerma
De kersverse minister van Binnenlandse Zaken Pieter Heerma gaat in het kabinet over de gemeenteraadsverkiezingen. Een gesprek over het belang van lokale verkiezingen, bedreigde raadsleden en mogelijke buitenlandse inmenging tijdens de campagne.  

Michiel Vos en Darya Safai
Hoe lang duurt de oorlog in Iran nog? Wat zijn de plannen van president Trump? Daarover Amerika-correspondent Michiel Vos. Ook te gast de Vlaamse parlementariër en Iraanse vluchteling Darya Safai. Wat is de stemming onder het Iraanse volk en hoe staat het Iraanse regime ervoor?  

Generaal Han Bouwmeester
De boekenweek is begonnen! Brigadegeneraal Han Bouwmeester van de Nederlandse Defensie Academie werd gevraagd om voor 'WNL Op Zondag' zijn imposante boekenkast te plunderen. Welke boeken hebben indruk gemaakt en zou eigenlijk iedereen moeten lezen?

'WNL Op Zondag', zondag 15 maart om 10.00 uur op NPO 1.


