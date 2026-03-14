CDA-leider Henri Bontenbal bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'
De zondag begint met 'WNL Op Zondag'. Met nieuws, brandende kwesties en prominente gasten. Deze zondag te gast bij Rick Nieman CDA-partijleider Henri Bontenbal en minister Pieter Heerma over de verkiezingen.
Ook te gast Iraanse vluchteling en Vlaamse parlementarier Darya Safai, Amerika-correspondent Michiel Vos en generaal Han Bouwmeester.
Henri Bontenbal
Zondagmorgen is partijleider Henri Bontenbal te gast bij Rick Nieman. Nog 3 dagen tot de verkiezingen, met welke onderwerpen gaat het CDA de kiezers over de streep trekken?
Minister Pieter Heerma
De kersverse minister van Binnenlandse Zaken Pieter Heerma gaat in het kabinet over de gemeenteraadsverkiezingen. Een gesprek over het belang van lokale verkiezingen, bedreigde raadsleden en mogelijke buitenlandse inmenging tijdens de campagne.
Michiel Vos en Darya Safai
Hoe lang duurt de oorlog in Iran nog? Wat zijn de plannen van president Trump? Daarover Amerika-correspondent Michiel Vos. Ook te gast de Vlaamse parlementariër en Iraanse vluchteling Darya Safai. Wat is de stemming onder het Iraanse volk en hoe staat het Iraanse regime ervoor?
Generaal Han Bouwmeester
De boekenweek is begonnen! Brigadegeneraal Han Bouwmeester van de Nederlandse Defensie Academie werd gevraagd om voor 'WNL Op Zondag' zijn imposante boekenkast te plunderen. Welke boeken hebben indruk gemaakt en zou eigenlijk iedereen moeten lezen?
'WNL Op Zondag', zondag 15 maart om 10.00 uur op NPO 1.
https://wnl.tv/programmas/wnl-op-zondag/
Meer artikels over Omroep WNL
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- Kijkcijfers: 9, 10, 11 en 12 maart 2026
- Kijkcijfers: dit zijn de 20 populairste programma's van Vlaanderen
- Kijkcijfers: dit zijn de 20 populairste programma's van Wallonië
- Niels Destadsbader sluit bijzondere deal met twee dealers in 'Stukken Van Mensen' en opent veiling voor het goede doel
- Nieuwe eerste keren, nieuwe chaos: KRO-NCRV-serie 'De Eerste Keer' is terug met seizoen 2
- Dit zie je deze week in 'Florentina' - PREVIEW
- Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
- Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
- Dit zijn zaterdag de onderwerpen van 'Kassa'
- Muziek voor iedereen: AVROTROS Klassiek in actie voor Leerorkest
- Dit hoor je zaterdag in 'Spijkers met Koppen' op NPO Radio 2
- Weer veel muzieknieuws zaterdag in 'FM Op 5'
- Na 12 dagen is het zover: Lize uit Tielt-Winge wint de Camper van Sven & Anke
- JOE-dj’s Coen & Sander na ruim 72 uur gevonden aan de Panelenweg in Tiel
Multimedia SPOTLIGHT
-
Niels Destadsbader sluit bijzondere deal in 'Stukken van Mensen'
-
Mathieu Terryn en Laura Tesoro aan het zingen in 'The Voice'
-
De Goorissen zijn onder de indruk in Athene
-
Wordt Ward Lemmelijn wereldkampioen HYROX?
-
'So You Think You Can Dance' is terug!
-
'The Secret Lives Of Mormon Wives' op Disney+
-
'The Real Housewives of Antwerp' zijn terug!
-
Kijk Pieter Verelsts absurdistische comedyshow 'Ten Aarzel' op Streamz
-
Mutti Dina Tersago gaat op 'Koffieklets' bij ouders met een bijzonder verhaal
-
Netflix deelt trailer van derde en laatste seizoen 'Knokke Off'
-
Frakke en Jempie keren terug op Streamz
-
'A-Typisch' op Streamz: zonder taboe BV's interviewen
-
'Lalalady' maakt een comeback in 'The Voice van Vlaanderen'
-
Bizar interieurplan verbaast Dina Tersago in 'Huis Gemaakt'
-
Kandidaten zetten blijvende herinnering aan 'Bestemming X'
-
Kostelijke fout zondag in 'Konvooi'
-
Netflix deelt trailer van 'Harry Styles. One Night in Manchester.'
-
Q-dj's zeiden nog nooit zo vaak 'Het Verboden Woord'
-
Yaro ontmoet zijn celebrity crush in 'The Voice van Vlaanderen'
-
Sam Gooris zijn droom komt uit in 'Expeditie Gooris'
-
Netflix deelt officiële teaser van 'Pride and Prejudice'
-
Deelnemers begeven zich op glad ijs in 'De Box'
-
'Harry Styles. One Night in Manchester.' op Netflix
-
Kijk de nieuwe Blind Auditions van 'The Voice'
-
De Camper van Sven & Anke is vertrokken!
-
De kleren maken 'De Mol'… Dan start het nieuwe seizoen!
-
'Huis Gemaakt' gaat meteen hard van start
-
Ruben Van Gucht opent 'Komen Eten' met een bekentenis
-
Grote angst in skilift bij Bockie
-
Wie wint de finale van 'Bestemming X'?
Kijktip van de dag
Bea en Ben lijken de perfecte match. Na een geweldige eerste date gebeurt er echter iets waardoor hun vurige aantrekkingskracht afkoelt tot het vriespunt. Dat verandert wanneer hun paden weer kruisen op een bruiloft in Australië en ze besluiten zich voor te doen als een koppel.
'Anyone But You', film uit 2023 met oa. Sydney Sweeney en Glen Powell, om 20.35 uur op VTM.