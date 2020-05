Cartoon Network: highlights mei 2020

Foto: Cartoon Network - © Media Tornado 2020

Als je het intergalactische nieuws hebt gevolgd, dan heb je misschien gehoord van de vernietiging van de vredelievende planeet Thundera.

Maar het is je vergeven als je niet weet dat er een kleine groep overlevenden was! Jazeker! Zes nobele krijgers en hun jonge leider Lion-O zijn ternauwernood ontsnapt aan de ondergang van hun thuiswereld en hebben hun kamp opgezet op een verre planeet genaamd Third Earth!

THUNDERCATS ROAR

VANAF 18 MEI

Doordeweeks om 17.50 uur

Het lijkt er nu op dat iedereen probeert hun waardevolle reliek te pakken te krijgen, The Eye Of Thundera, wat de bron is van al hun krachten. Gelukkig zit dit verwerkt in Lion-O’s 'Sword of Omens', die hij nooit zal verliezen. Never! Nooit! Niet! Echt, dat zou nooit gebeuren… Goed, ze worden in aantallen en wapens overtroffen, en ze zijn gestrand op een onbekende wereld, maar als ze samenblijven als de katachtige familie die zij zijn, dan is er misschien wel een kans dat ze hun rijk opbouwen tot wat ooit was.

De nieuwe serie 'Thunder Cats Brul' zie je vanaf 18 mei doordeweeks om 17.50 uur, alleen bij Cartoon Network!

TEEN TITANS GO!

VANAF 18 MEI

Doordeweeks om 17.30 uur

De Teen Titans – Robin, Starfire, Cyborg, Beast Boy en Raven – zijn terug met gloednieuwe, hilarische avonturen in 'TEEN TITANS GO!' Kom erachter hoe het leven van een tiener-superheld er nou echt uitziet wanneer de cape eraf komt. Stap in de wereld van deze superhelden en beleef alle avonturen die uiteenlopen van het redden van de wereld tot aan het samenwonen zonder volwassen toezicht, en natuurlijk alle hilarische momenten daar tussenin. Eén ding is zeker met deze Titans: ze staan altijd klaar voor avontuur, binnen- en buitenshuis.

De gloednieuwe afleveringen van 'Teen Titans Go!' kijk je vanaf 18 mei doordeweeks om 17.30 uur bij Cartoon Network.

POWER PLAYERS

VANAF 4 MEI

Doordeweeks om 18.15 uur

Wanneer Axel transformeert in een levend actiefiguur moet hij zijn geweldige nieuwe krachten gebruiken om de wereld veilig te stellen van de boosaardige MadCap. Hij krijgt hulp van zijn slimme vrienden Sarge Charge, Masko, Bobbie Blobby, Galileo en Slobot. Ze nemen het op tegen vijanden als Dynamo en Joyride. Je hebt nog nooit zo veel actie en avontuur gezien op zo’n kleine schaal!

Bekijk 'Power Players' vanaf 4 mei, elke dag om 18.15 uur.