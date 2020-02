Cartoon Network highlights maart 2020

Foto: © Media Tornado/Cartoon Network 2019

Mao Mao, de opvliegende eenling, Dascycloop, de cyborg luiwammes en Vledermuis, het schattige hulpje overwinnen hun verschillen en werken samen om de mensen van de Puurhart Vallei te beschermen tegen monsters, schurken en alles wat daar tussenin zit in 'Mao Mao: Helden met een Puur Hart'.

Samen leren ze dat goed teamwork en begrip voor elkaar hebben de manier is om echt een verschil te maken en een legende te worden.

'Mao Mao: Helden met een Puur Hart' zie je vanaf 2 maart elke dag om 15.55 uur, alleen bij Cartoon Network!

VICTOR AND VALENTINO

VANAF 16 MAART

Elke dag om 16.20 uur

'Victor en Valentino' is een avontuurlijke komedie over twee halfbroers, die de zomer bij hun oma doorbrengen in het plaatsje Monte Macabre. In dit kleine, mysterieuze stadje komen mythes en legendes uit de folkore van Midden-Amerika tot leven.

Victor en Valentino komen allerlei wezens uit de oude folkore en onderwereld tegen tijdens hun verkenning van Monte Macabre. Ze komen op plekken die alleen in legendes bestaan en in mythes staan omschreven! Het is hun nieuwsgierigheid dat ervoor zorgt dat de bovennatuurlijke elementen zich ontmaskeren.

Bekijk de gloednieuwe afleveringen van 'Victor en Valentino' vanaf 16 maart elke dag om 16.20 uur, alleen bij Cartoon Network!

BEN 10

VANAF 23 MAART

Doordeweeks om 20.35 uur

'Ben 10' is terug met gloednieuwe afleveringen! De 10-jarige, energieke Ben Tennyson, die met zijn Omnitrix buitenaardse krachten oproept, zet ook dit keer verschillende situaties naar zijn hand. Samen met Gwen redt hij de wereld van vele vijanden en het kwaad.

'Ben 10' draait om actie, spanning en heel veel plezier, waarbij favoriete en gloednieuwe aliens hun opwachting maken. Samen met zijn nichtje Gwen en Opa Max weet deze onvervalste tiener keer op keer de dag te redden.

Gloednieuwe 'Ben 10' afleveringen zie je vanaf 23 maart doordeweeks om 20.35 uur bij Cartoon Network.