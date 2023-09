Carola is erg ontredderd woensdag in 'Oogappels'

Foto: BNNVARA - © Mark de Blok 2023

Het begint tot Carola door te dringen dat Marcel echt bij haar weggaat en haar ontreddering is enorm. Dina is jaloers op Tims collega Jasmijn en maakt zich zorgen over Max.

Ze is dan ook niet wild enthousiast over Merels voorstel dat Hansje een tijdje bij hen komt wonen. Lodewijk en Erik krijgen slecht nieuws en Pip is verdrietig over haar breuk met Jeroen. Marcel trekt in bij zijn zus, Fabie wordt geconfronteerd met Willems ex-vrouw en Mees heeft moeite de eindjes aan elkaar te knopen.

'Oogappels', woensdag 27 september om 20.30 uur bij BNNVARA op NPO 1.