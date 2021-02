'Carnavalshart': het zit in je bloed

Foto: © KRO-NCRV 2021

Wie in het zuiden wordt geboren, krijgt het met de paplepel ingegoten: het Carnavalsgevoel. Zoals bij de familie Boelen uit Maastricht.

Mat Boelen en zijn vrouw Lilian runden jarenlang hun café in de Limburgse hoofdstad waar maanden voor Vasteloavend iedereen druk is met het ontwerpen en maken van de carnavalskleding. Zij introduceerden feesten die hun weerga niet kenden. Een uitbundige tijd, geïnspireerd op het Carnaval van Rio de Janeiro.

Ook zien we de familie Loeffen uit Schaijk, zij hebben een groot carnavalshart. De vijf gezinsleden spelen allemaal in de fanfare en een dweilorkest. Vanaf de elfde van de elfde begint de adrenaline te stromen en staat het leven in teken van carnaval. 'Het is het verbroederingsfeest. We maken het met z’n allen, we vieren met z’n allen. We leven er erg naar toe en gaan het dit jaar erg missen. Carnaval hoort bij het leven', zegt vader Peter Loeffen, tevens lid van de grote Hofkapel.

Bij Mandy en Bas van de Kuit uit Heerlen trok afgelopen oktober een bijzonder defilé van Carnavalsprinsen- en Prinsessen aan hun huis voorbij. Een carnavalsstoet, speciaal georganiseerd voor Kyan, het zoontje van Mandy en Bas. Kyan was ernstig ziek en vrienden uit de carnavalswereld wisten dat ze de jongen nog een enorm plezier konden doen met een bonte carnavalsstoet. Afgelopen jaar was hij nog jeugdprins in Heerlen, samen met zijn ouders als het Prinsenpaar en met zijn beste vriendinnetje als Jeugdprinses. Kort daarna ging zijn gezondheid snel achteruit. In de Limburgse carnavalswereld kende iedereen de kleine, grote Kyan en werd het defilé als een laatste eerbetoon razendsnel georganiseerd. Hij overleed op 12-jarige leeftijd.

'Carnavalshart', maandag 8 februari om 18.20 uur bij KRO-NCRV op NPO 2, maandag 8 februari, 21.05 uur bij Omroep Brabant en zaterdag 13 februari om 18.00 uur bij L1.