'Carnavalshart': Het Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer

Het begon in 1977 als een liedjeswedstrijd om Limburgstalige carnavalsmuziek te stimuleren. Inmiddels is het Limburgse liedjesconcours uitgegroeid tot een megagroot evenement in de zuidelijke provincie.

L1 zendt ieder jaar de finale live uit op de regionale zender. Het Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer (LVK) gaat ondanks Corona door. Geen zalen vol meedeinende mensen dit jaar. Het wordt een editie waarbij de mensen aan tv en radio gekluisterd zullen zitten en per sms kunnen stemmen op hun favoriete nummer.

De winnaars van vorig jaar zijn Jo Huijnen en Niek Dirkx, alias Spik en Span. Ze kennen elkaar van de harmonie en schaven het hele jaar aan het Limburgse Carnavalsnummer voor het LVK.

De 19-jarige Fiorenza Ruijters heeft de tienervariant van het Concours al een keer gewonnen. Nu dingt ze mee naar het hoogste podium met haar rustige liedje Van Onger tot Baove. Voor haar is het niet alleen vanwege Corona een hele andere belevenis dan andere jaren. Haar opa, die van zijn kleindochter plakboeken vol heeft bijgehouden van alle wedstrijden waar ze vanaf haar zesde aan meedoet, is onlangs overleden. Fiorenza: 'Mijn opa was mijn grootste fan en ik ga zorgen dat ik hem heel trots maak.'

'Carnavalshart', dinsdag 9 februari om 18.20 uur bij KRO-NCRV op NPO 2, dinsdag 9 februari, 21.05 uur bij Omroep Brabant en zondag 14 februari om 18.00 uur bij L1.