Cancelculture, De Zuidas en De Gokkers in nieuw seizoen '#Ajouad'

'#Ajouad' is terug. Ajouad el Miloudi duikt opnieuw in actuele onderwerpen die soms controversieel zijn, maar waar in ieder geval de meningen over uiteenlopen.

In een nieuwe driedelige serie met steeds een ander thema onderzoekt hij vooroordelen, ideeën en levenswijzen. Ajouad: 'Tot nu toe komen alle programma’s die ik heb mogen maken voort uit de interesse in andere mensen en hun keuzes. Of het nou om criminele jongeren gaat waarvan ik wil weten waarom ze een bepaalde afslag hebben genomen of om zakenmensen die dag en nacht bezig zijn met hun werk. Ook voor dit drieluik mag ik mensen spreken over onderwerpen waar ik me al jarenlang van alles over afvraag.'

10 november: Cancelculture

We cancelen er lustig op los. Iedereen kan inmiddels wel een lijstje namen noemen van mensen die ‘gecanceld’ zijn. Al liggen de incidenten en beschuldigingen ver uit elkaar, allemaal hebben ze zich sociaal gezien ongewenst gedragen en zijn ze geroyeerd, geschrapt, gecensureerd, geboycot of afgedankt. Of druk bezig met hun rehabilitatie.

Ajouad verkent de redenen om te cancelen en laat zien wat de effecten en gevolgen zijn. Voor voorvechters van het vrije woord, voor fans, voor kunstenaars, voor een reputatiemanager en de gecancelden zelf. Met o.a. Herman Brusselmans, Valentijn de Hingh, Thomas Dekker en Marco Borsato imitator Jos Cové.

17 november: De Zuidas

De Zuidas, het kloppende hart van het bedrijfsleven in Amsterdam. Een smeltkroes van zakenmensen, advocaten, accountants en trustkantoren. Een plek waar mensen die het ver willen schoppen in het zakenleven de strijd aangaan, met zichzelf en met elkaar.

Ajouad gaat op zoek naar het DNA van de Zuidas en gaat daarbij in gesprek met mensen die er werken en wonen, van ‘the bottom to the top’. Hij spreekt advocaten, selfmade zakenmensen en stagiairs, maar hij maakt ook kennis met het fenomeen ‘corporate meditation’. Op de Zuidas is de werkdruk hoog en er wordt veel van je geëist. Hoe houd je je staande zonder jezelf te verliezen?

24 november: De gokkers

Nederlanders gokken graag. Vooral jonge mensen die actief zijn op goksites. In de eerste helft van 2022 werd ongeveer een half miljard euro vergokt. De verwachting is dat dit bedrag dit jaar boven een miljard gaat uitkomen, omdat we aan de vooravond staan van het WK voetbal, dat veel sportgokkers aantrekt. Gokken is ook veel in het nieuws. Of het nu gaat over vergunningen van gokbedrijven, BN'ers die er reclame voor maken of de dramatische cijfers die samenhangen met gokken en gokverslaafden.

Hoogste tijd voor Ajouad om hier eens in te duiken. Hij ontmoet gokverslaafden en ex-verslaafden, behandelaars en exploiteurs. Zo volgt hij bijvoorbeeld Ikbal, die jaren lang dakloos was en tegelijkertijd gokte om in zijn levensonderhoud te voorzien. En wat is dat nou met voetballers en gokken? Ajouad laat zien hoe het verleiden tot gokken in z’n werk gaat en hoe zoiets vaak onschuldig begint.

'#Ajouad', vanaf donderdag 10 november om 21.30 uur bij de NTR op NPO 3.