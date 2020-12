Cabaretvoorstelling 'YOUP.' op kerstavond op NPO 1

Al decennialang is Youp van 't Hek één van de meest succesvolle cabaretiers van Nederland. In 2020 is zijn tiende en tevens laatste Oudejaarsconference te zien.

Deze documentaire is een portret van Youp, gemaakt door programmamaker Hetty Nietsch. Hierin vertellen collega-cabaretiers als Jochem Myjer, Paul van Vliet, Peter Pannekoek, Claudia de Breij, Herman Finkers, Pieter Derks, Brigitte Kaandorp, Ronald Goedemondt, Eric van Sauers, Martijn Koning, Najib Amhali, Soundos El Ahmadi en Janneke de Bijl over wat Youp voor hen en het Nederlandse cabaret betekent. Wat hebben zij van Youp geleerd?

Welke fragmenten zijn hen bijgebleven? Wat namen ze van hem over, en wat juist niet? De interviews met collega's worden aangevuld met cabaretfragmenten van Youp door de jaren heen. Documentairemaker Hetty Nietsch maakte voor de VARA en BNNVARA eerder films als 'Sonja 80!', 'Verlaten', 'Valentijn' en 'De kleine wereld van Machteld Cossee'.

'YOUP.', donderdag 24 december om 20.35 uur bij BNNVARA op NPO 1.