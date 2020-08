Boomerang highlights september 2020

Foto: Boomerang - © Media Tornado 2020

Maak kennis met de 'Kingdom Force'! Een groep van vijf heldhaftige dieren die tot het uiterste gaan om hun domeinen en hun soort te redden.

Zo worden zij keer op keer de helden van de dag! Gewapend met hypermoderne voertuigen die samen een supercoole robot kunnen vormen, voorkomt de Kingdom Force milieurampen en beschermen zij hun wereld.

KINGDOM FORCE

VANAF 1 SEPTEMBER

Elke dag om 18.00 uur

Kom alles te weten over hun geweldige leider, Luka de wolf, of over de schattige en snelle cheetawelp Jabari – en alle andere leden van de 'Kingdom Force' – alleen op Boomerang!

'Kingdom Force' bekijk je vanaf 1 september elke dag om 18.00 uur bij Boomerang.

PAT THE DOG

VANAF 21 SEPTEMBER

Elke dag om 17.20 uur

Hij is klein en speels, maar laat dat je niet van de wijs brengen. Flap de Hond is ondanks zijn kleine formaat altijd al een held geweest! Ga mee met Flap op avontuur en red zijn vrienden in nood, zelfs wanneer er vele obstakels in de weg staan. Flap is het vriendje dat je altijd al had willen hebben. Hij is dapper en enthousiast, en wanneer hij extra krachten en lef nodig heeft, doet hij zijn cape om en springt hij midden in de actie. Beleef samen avontuurlijke en verrassende missies, boordevol met de meest grappige situaties.

Bekijk het tweede seizoen van 'Flap de Hond' vanaf 21 september elke dag om 17.20 uur, bij Boomerang!

DE BOOMERANG SPEELTUIN

VANAF 1 SEPTEMBER

Elk dag om 9.00 en 17.00 uur

BOOMERANG SPECIAL

Speel mee met je vriendjes in de Boomerang Speeltuin! Elke dag zie je de leukste afleveringen voorbijkomen van onze kleinste helden. Kijk naar je favoriete afleveringen van 'Baby Looney Tunes', 'Flap de Hond', 'Kingdom Force', 'Mighty Mike', 'Agent Binky', en 'Grizzy en de Lemmings'!

Je bent vanaf 1 september uitgenodigd bij de 'Boomerang Speeltuin'. Elke dag om 9.00 en 17.00 uur, bij Boomerang.