Boomerang highlights: mei 2020

Binky is een peervormige binnenkat die agent is bij een geheim genootschap genaamd HURRK: Huisdieren van het Universum zijn RuimteReis-Klaargemaakt.

Samen met poes Gracie, goudvis Loo, schildpad Nola en hond Gordon vormt hij een team van agenten dat als missie heeft om hun baasjes (mensen) en hun Ruimtestation (eigenlijk gewoon hun huis) te beschermen tegen aliens (beter bekend als mieren, vliegen, sprinkhanen en soms zelfs stofzuigers).

AGENT BINKY: PET'S OF THE UNIVERSE

VANAF 18 MEI

Doordeweeks om 15.00 uur

Een behoorlijk grote taak voor kleine huisdieren, maar ze zijn extreem getraind, extreem toegewijd en in combinatie met een behoorlijk snufje paranoia gaan ze elke missie voor de volle honderd procent aan. Het normale dagelijkse leven zit voor deze agenten vol met avontuur, opwinding, vriendschap, en als daar tijd voor is, lekkere tukjes.

Bekijk de avonturen van 'Agent Binky: Huisdieren van het Universum' vanaf 18 mei doordeweeks om 15.00 uur bij Boomerang!

THE TOM AND JERRY SHOW

VANAF 4 MEI

Elke dag om 17.00 UUR

Geniet met de hele familie van gloednieuwe afleveringen van 'De Tom en Jerry Show'. In de 11-minuten durende afleveringen volg je de altijddurende strijd tussen de twee meest geliefde personages aller tijden. De basis van het klassieke kat- en muisspel zorgt keer op keer weer voor eindeloze verwikkelingen, mogelijkheden en tijdloos plezier!

De gloednieuwe afleveringen van 'De Tom en Jerry Show' zie je vanaf 4 mei elke dag om 17.00 uur, alleen bij Boomerang!

DINO CLASS

VANAF 23 MEI

Elk weekend om 13.00 uur

STUNT

'Yabba Dabba Dino’s is een spin-off animatie serie van 'De Flinstones'. In de nieuwe serie volgen we de beste vrienden Pebbles Flinstone en Bamm-Bamm Rubble. Ze groeien op in een prehistorisch tijdperk waar ze in het plaatsje Bedrock wonen, een moderne beschaving in het stenen tijdperk. Wanneer ze de kans hebben, gaan ze de wildernis 'De Crags' in, waar de omgeving net zo wild en fantastisch is als de vele dinosauriërs die daar leven. Dino is Pebbels en Bamm-Bamm’s loyale vriend, waarmee ze samen eindeloze avonturen beleven.

Leer leuke weetjes over dinosauriërs tijdens de 'Yabba Dabba Dino's stunt Dino Lessen', vanaf 23 mei elk weekend om 13.00 uur bij Boomerang!