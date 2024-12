Bonusaflevering 'Dwars door de Lage Landen' met niet eerder vertoonde ontmoetingen

Goed nieuws voor wie niet genoeg krijgt van 'Dwars door de Lage Landen'. Arnout Hauben maakt een gloednieuwe, negende aflevering met niet eerder vertoonde ontmoetingen, onverwachte scŤnes en ontroerende momenten uit zijn trektocht door Nederland en BelgiŽ.

Arnout Hauben liep in 'Dwars door de Lage Landen' in gezelschap van cameraman Philippe Niclaes en geluidsman Ruben Callens een tocht van 1000 km die begon in de Friese polders en eindigde in de Vlaamse polders van de Westhoek. De drie vrienden kwamen natuurlijk veel meer interessante en boeiende mensen tegen dan in de serie paste. In deze aflevering komen een aantal van die mensen aan bod, waaronder een van de eerste bewoners van het huidige Flevoland, en een Friese vrouw die haar leven volledig omgooide. Ook bezoeken ze een oud adellijk kasteel met een bijzondere nieuwe bestemming.

'Dwars door de Lage Landen' (bonusaflevering), zondag 29 december om 20.30 uur bij de VPRO op NPO 2 en NPO Start/Plus.