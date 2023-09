Boeren maken volgende stap in liefdesavontuur

In het KRO-NCRV-programma 'Boer Zoekt Vrouw Europa' is de komende aflevering te zien hoe Yvon Jaspers de vijf boeren en hun mogelijke liefdes verrast met een dagje weg.

Bernice, Claudia, Haico, Piet en Richard krijgen allemaal activiteiten op de grens van hun comfortzone en maken daarna de keuze welke drie dames of heren zij graag verwelkomen op hun boerderij.

Richard is op de dag-date even relaxed als altijd. Dit heeft ook positief effect op de dames, want die geven aan erg blij te worden van de goedlachse boer. Samen leggen ze een parcours af op de mountainbike en in de tussentijd proberen ze elkaar beter te leren kennen. Met wie heeft Richard de beste klik?

Claudia gaat het land op met haar potentiële liefdes. Ze oogsten asperges en gaan daarna samen de keuken in om een gerecht met het witte goud te bereiden. Voor de heren is het lastig om zijn aandacht bij het koken te houden. Zo zegt een van de mannen: 'Claudia heeft zo’n liefdevolle energie, mijn hart wil daarmee verbinden'.

De vijf uitgekozen dames gaan pottenbakken met Piet. Tijdens het kliederen en knoeien komen ze meer over hem te weten en maakt zijn ondeugende glimlach indruk. Wel hopen de vrouwen dat hij ook iets meer vragen aan hen gaat stellen, want Piet kijkt nog een beetje de kat uit de boom.

Bernice heeft een sportieve date: ze gaat klimmen met het vijftal mannen die ze heeft gekozen uit de 430 briefschrijvers. Op het parcours sloven de heren zich uit om indruk op de 23-jarige boerin te maken. Haar lieve lach wordt opgemerkt en de eerste kriebels worden zelfs al door één van haar dates uitgesproken.

Om de tongen los te maken en direct te strelen, heeft Haico tijdens zijn date een taartenproeverij. Eén dame wordt al snel overrompeld met gevoelens: 'Ik heb wel echt een crush'. Ondertussen geniet Haico met volle teugen van alle aandacht, maar vindt hij het nog een beetje lastig om terug te flirten.

De dag-date is een goed moment om wat langer met elkaar te praten, dichter bij elkaar te zijn en misschien zelfs fysiek contact te maken. Komen de eerste vlinders in de buik? Bij wie voelt de boer zich het meest op zijn of haar gemak? Aan het eind van de dag-date komt Yvon met de lastige, maar zeer bepalende vraag: welke drie dates komen logeren op de boerderij?

'Boer Zoekt Vrouw Europa', zondag 1 oktober om 20.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.