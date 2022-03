Boeren 'Boer zoekt Vrouw' gaan p stap met potentiële liefdes

'Vandaag laat ik alles op me af komen en ik wil ze heel graag beter leren kennen', vertelt boer Rob en 'Om ze alle vijf weer te zien is natuurlijk fantastisch', zegt boer Hans hoopvol aan het begin van zijn dagdate.

In 'Boer zoekt Vrouw' is te zien hoe Yvon Jaspers de boeren en hun mogelijke liefdes verrast met een dagje weg. Vorige week hebben ze in vijf minuten met elkaar kennis gemaakt en vandaag zijn ze de hele dag samen. Boer Evert en zijn vrouwen spelen voor cupido, boer Jouke start de dag met een cursus acrobatiek, boerin Janine gaat een sportieve uitdaging aan met haar mannen bij een kampvuur, boer Hans en zijn vrouwen gooien de voetjes van de vloer en boer Rob heeft met zijn vrouwen in een orangerie afgesproken.

'Er kriebelt al iets ja, dat is een gevoel dat je niet meer zo goed kent na een lange tijd geen relatie te hebben gehad. Dan denk ik, ik mag er zijn', zegt Annette, een van de dates van boer Hans. De dagdate is een goed moment om wat langer met elkaar te praten, dichter bij elkaar te zijn en misschien zelfs fysiek contact te maken. Komen de eerste vlinders in de buik? Bij wie voelt de boer zich het meest op zijn of haar gemak? Aan het eind van dagdate komt Yvon met de lastige, maar zeer bepalende vraag: welke drie dates komen logeren op de boerderij?

'Boer zoekt Vrouw', zondag 13 maart om 20.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.