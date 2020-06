'Boer zoekt Vrouw Special': hoe is het met boer Theo en met Jan & Pauline?

Foto: © KRO-NCRV 2018

Na 55 logeerweken, meer dan 75 baby's en vele huwelijken gaat Yvon Jaspers terug naar een aantal boeren die we de afgelopen 15 jaar in Boer zoekt Vrouw hebben gezien.

Yvon gaat bij ze langs om te horen hoe het leven hen is vergaan, hoe ze terugkijken op hun zoektocht en: of de liefde nog in hun leven is?

In de vierde aflevering (zondag 7 juni) blikt Yvon Jaspers met boer Theo terug op hoe hij in 2015 via 'Boer zoekt Vrouw' de liefde zocht. Dat ging niet over rozen: de ongemakkelijke stiltes die vielen tussen Theo en 'zijn' drie vrouwen Ria, Nancy en Sandra staan hem nog duidelijk op het netvlies. Theo is single en heeft inmiddels zijn (kaas)boerderij verkocht. Die vrijheid maakt hem heel gelukkig en hij doet alleen maar dingen die hij leuk vindt. Zo helpt hij een boer in de buurt met zijn koeien en runt hij soms een boerderij voor boeren die een paar dagen weg willen.

Zo verschillend als boer Jan en Pauline leken, zo bijzonder is het dat ze al twaalf jaar gelukkig samen zijn! Het stel was in de 'Boer zoekt Vrouw'-uitzending van 2008 niet aan elkaar gekoppeld. De Rotterdamse Pauline logeerde bij varkensboer Gerard, maar werd niet zijn vrouw. Datzelfde seizoen deed ook boer Jan mee, die samen met zijn moeder op de boerderij in Friesland woonde. Hij hoefde geen keus te maken: zijn drie vrouwen verlieten hem uit eigen beweging. Maar op de 'Boer zoekt Vrouw Afterparty' liepen de twee elkaar tegen het lijf en het klikte meteen. Sindsdien wonen ze samen in het kleine Friese dorpje van Jan. Helaas heeft het stel een verdrietige tijd achter de rug. Jans moeder is vorig jaar overleden en ze hebben het financieel een aantal jaar niet makkelijk gehad. Hun voorgenomen huwelijk is om die reden niet doorgegaan. Toch houdt hun liefde ondanks die tegenslagen goed stand. Voor Yvon reden om te ontdekken wat het geheim van hun liefde is.

'Boer zoekt Vrouw Special', zondag 7 juni om 20.20 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.