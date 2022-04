Boer Evert en boerin Janine maken hun definitieve keuze in 'Boer zoekt Vrouw'

In 'Boer zoekt Vrouw' is de laatste dag van de logeerweek aangebroken voor boer Evert en boerin Janine. Zij gaan hun definitieve keuze maken. Evert durft het met beide vrouwen aan, maar bij wie vóelt hij het?

Alle logé(e)s willen het proberen met hun boer of boerin. Ze kunnen nu alleen maar afwachten.

Boer Evert kijkt terug op een prachtige logeerweek. Hij heeft met Nans lange wandelingen gemaakt en veel gesprekken gevoerd. Het moment met Maud, waarbij ze samen een kalfje geboren zien worden, heeft hem ook zeker geraakt. En zowel Nans als Maud hebben het erg goed gehad bij hem op de boerderij. Het is een lastige keuze voor Evert, met wie gaat hij een weekend weg?

Boer Hans gaat op bezoek bij Annette, ze woont vlak bij zee. Op de fiets verkent Hans de omgeving en Annette is zijn gids. En hij ontmoet haar kinderen en krijgt van hen een bijzonder en persoonlijk cadeau. Samen genieten ze van deze eerste ontmoeting met haar gezin. En ze gaan natuurlijk op citytrip. Waar gaat hun reis naartoe?

Vorige week was al te zien hoe boer Rob koos voor Wendy. De gevoelens die hij voor haar heeft, worden nog niet op dezelfde manier beantwoordt, maar ze gaan samen kijken wat er al wel is. Rob gaat bij Wendy eten en ze heeft ook haar vrienden uitgenodigd. Wat vinden zij van Rob?

Boer Jouke gaat op bezoek bij Karlijn en ziet haar ouderlijk huis en de boerderij. Ze kijkt uit naar zijn komst en vindt het fijn hem weer te zien: 'Toen ie uit de auto stapte dacht ik, oh ja, dat is hem. Iedere keer denk ik weer, hij is wel echt heel leuk'. Hij krijgt een tour over het erf en aan een volle keukentafel leert Jouke de familie van Karlijn kennen. Het is alsof hij er al jaren komt.

Boerin Janine vindt het maken van een keuze lastig. Christiaan en Sander zijn zo verschillend. Ze neemt Christiaan nog even apart om te vragen of ze alles van hem heeft gezien: 'Ik voel me op mij gemak bij je en ik heb mezelf laten zien aan je', vertelt Christiaan. Yvon komt langs op de boerderij. Wie gaat Janine kiezen, met wie gaat ze op citytrip?

'Boer zoekt Vrouw', zondag 1 mei om 20.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.