Bobbi Eden duikt de slaapkamer in met deze bekende koppels!

In een nieuw seizoen van 'Sex Tape' duikt Bobbi Eden onder andere de slaapkamer in met TV-personality Christina Curry & haar vriend Kevin, Youtuber Vonneke Bonneke & vriend Davinio en oud 'Ex on the Beach'-deelnemers Shani & Davey.

Naast deze bekende koppels gaan er nog vijftien stellen letterlijk met de billen bloot. Ervaringsdeskundige Bobbi Eden kijkt en bespreekt samen met de koppels én relatiedeskundige Jeremy Heshof de sex tapes. We zien de liefde tussen de stellen, de ruzies, jaloezie en natuurlijk de seks. Niks is te gek voor de experts en letterlijk alles wordt besproken. Vragen worden gesteld, discussies worden gevoerd en de stellen gaan de deur uit met een handje vol nuttige tips voor in de slaapkamer. Wordt de eventuele sleur doorbroken en de liefde tussen de koppels nog intenser?

Bobbi Eden: 'Over het algemeen zijn mensen vaak open tegen mij over hun seksleven en daar heb ik ook totaal geen moeite mee. Ik ben heel veel gewend en heb veel uitgeprobeerd en daar ben ik ook eerlijk over in het programma. Want waarom zou je daar niet eerlijk over kunnen zijn? Je kunt van elkaar leren en elkaar helpen. En dat is dan ook volop te zien in dit nieuwe seizoen!'

Vonneke & Davinio – aflevering 1

In de eerste aflevering geeft Vonneke (23) samen met haar vriend Davinio (22) een intiem inkijkje in haar leven als zij een week lang alles filmen, zowel binnen als buiten de slaapkamer. Vonneke & Davinio zijn 2,5 jaar samen en hebben een fijne relatie, maar er zijn wel wat punten op seksueel gebied die de aandacht verdienen. Vonneke wil tips ontvangen van Bobbi en de andere stellen over orale bevrediging. Ook hoort ze graag hoe ze om moet gaan met het feit dat Davinio praktisch geen geluid maakt tijdens de seks. Vonneke wordt hier onzeker van: doet ze het wel goed? Vindt hij het wel lekker? Tips van de experts zijn welkom!

Shani & Davey – aflevering 2

De stormachtige relatie van Shani (23) & Davey (27), bekend uit het meest recente seizoen van 'Ex on the Beach: Double Dutch’, is een bijzondere. Beiden zijn enorm jaloers en zij kunnen zich dan ook niks voorstellen bij de polyamoreuze relatie van één van de andere stellen. Ze zouden elkaar afmaken! Het koppel heeft dagelijks seks, maar Davey houdt te weinig rekening met Shani. Zo is er nauwelijks voorspel en een vrijpartij hoeft wat Davey betreft niet zolang te duren. Hij ligt liever in bed te gamen. Hun totaal verschillende karakters hebben nogal eens gezorgd voor de nodige break-ups of pauzes in hun relatie. Kunnen ze wat leren van de andere stellen?

Christina & Kevin – aflevering 4

Na vijf jaar beste vrienden te zijn geweest, zijn Christina (31) & Kevin (29) sinds afgelopen jaar officieel een koppel. Extra bijzonder aangezien Kevin de eerste man is waarmee Christina een relatie heeft. Ze hebben de intentie om voor altijd bij elkaar te blijven en willen door middel van deelname aan 'Sex Tape' geïnspireerd worden door een ouder koppel. Want wat is nou eigenlijk het geheim van een lang en gelukkig huwelijk? Beiden hebben een hoog libido en dagelijks seks, waarbij veel geëxperimenteerd wordt. Naast dat Kevin & Christina zelf tips willen is dit tot over hun oren verliefde koppel ook een inspiratie voor de andere stellen.

'Sex Tape' is vanaf vrijdag 11 februari t/m vrijdag 18 maart wekelijks te zien op discovery+.