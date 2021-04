BNNVARA-serie 'Waterman' onderzoekt de strijd om ons water

Water: levensbehoefte nummer één, maar ook al eeuwenlang onze grootste vijand. Het staat te hoog of te laag. Het ene moment hebben we teveel, maar een andere keer te weinig. In de vierdelige documentaireserie 'Waterman' onderzoekt presentator Menno Bentveld onze wonderlijke verhouding tot water.

Hij volgt de loop van het water in Nederland en belandt in een wereld van botsende belangen en tegenstrijdige inzichten. Menno spreekt onderweg met mensen die op een bijzondere manier van water afhankelijk zijn. Boeren, natuurbeheerders, schippers, boswachters, campinghouders, vissers, overheden, waterschappen, bierbrouwers, drinkwaterbedrijven, de industrie en de consument. Dit persoonlijke vierluik van Menno Bentveld en regisseur Geertjan Lassche neemt de kijker mee in een wereld vol uitersten, die ieders blik op het water voorgoed zal veranderen.

Menno: 'Wat voor de één te droog of te zout is, is voor de ander te nat of te zoet. In 'Waterman' ontdekken we dat het eeuwenoude motto van pompen of verzuipen al lang niet meer opgaat voor de Nederlandse delta. Het water vasthouden is inmiddels noodzakelijk, maar erg ingewikkeld. Nederland-Waterland blijkt een complexe wereld van schipperen, waarbij iedereen zijn eigen belang vooropstelt. Ieder vecht om dezelfde druppel.'

Elke week verkent Menno te voet een ander gebied in Nederland:

Aflevering 1 op zondag 11 april: Brabant – Boren en pompen

Aflevering 2 op zondag 18 april: Zeeland – Zilt en zoet

Aflevering 3 op zondag 25 april: Amsterdam – Amsterdams Peil

Aflevering 4 op zondag 2 mei: Weerribben/Wieden – Iedereen wil wat

In elke uitzending dringt zich uiteindelijk de vraag op: moeten we doorgaan met polderen voor de korte termijn, of is het tijd voor harde keuzes en een meer duurzame oplossing?

Menno Bentveld (Leiden, 1967) presenteert wekelijks het radio- en tv-programma 'Vroege Vogels' over natuur, milieu, klimaat en duurzaamheid. Hij maakte voor BNNVARA eerder documentaireseries als 'Ik, Plastic' en 'De Muur'.

Regisseur Geertjan Lassche (Zwolle, 1976) werd verkozen tot Journalist van het Jaar 2020 voor het BNNVARA-programma 'Frontberichten'. Eerder maakte hij voor BNNVARA onder meer de veelgeprezen documentairereeks 'Break Free'.

'Waterman', vanaf 11 april vier weken lang op zondag om 20.25 uur bij BNNVARA op NPO 2.