BNNVARA brengt intieme '3Doc: OMARI; geen gezeik' over Selma Omari

Al jaren moet YouTube-ster Selma Omari opboksen tegen haatdragende reacties, maar dat houdt haar niet tegen om te vechten voor de vrijheid van haar eigen mening.

Selma is een rolmodel van de nieuwe bi-culturele en digitale generatie, een dame die niet eerst netjes aanbelt maar met een ongekende drive de deur opentrapt en haar ongezouten mening geeft. Iemand met het hart op de tong, die niet schroomt om zich te verzetten en uit te spreken tegen heersende conservatieve wetten. Of het nou gaat om de mode- en beautywereld of de Islam; Selma zegt waar het op staat. Een publiekelijke discussie gaat ze dan ook niet uit de weg want rechtvaardigheid gaat boven alles, zelfs wanneer zij daarmee buiten de lijntjes kleurt of kans maakt haar eigen glazen in te gooien. Wat gaat er schuil achter deze ogenschijnlijk zelfverzekerde, modebewuste en stijlvolle vrouw? En wat drijft haar op een dieper niveau?

In deze documentaire van Wouter Vogel wordt ingezoomd op de drive en de gezinsomstandigheden van Nederlands’ allereerste influencer/Youtuber met Marokkaans bloed. Al van jongs af aan is ze vastberaden om te ontsnappen uit het arme Rotterdamse Crooswijk, waar het perspectief op een grote toekomst doorgaans gering is. Maar niet voor Selma. Zij droomt op Amerikaanse wijze van het bouwen van haar eigen imperium. En zo beweegt ze zich onaangepast binnen de wereld van Instagram, met ruim een half miljoen volgers, maar dat gaat niet zonder slag of stoot. In hoeverre lukt het haar om zichzelf staande te houden in haar (obsessieve) weg naar succes?

'3Doc: OMARI; geen gezeik' is onderdeel van het Movies That Matter Festival, waar BNNVARA voor het zestiende jaar op rij mediapartner van is. Op het festival staan films en documentaires rond mensenrechtenkwesties en een duurzame samenleving centraal. Het festival vindt plaats van 8 t/m 16 april in Den Haag en online.

'3Doc: OMARI; geen gezeik' is vanaf maandag 16 april te zien bij BNNVARA op NPO Start.

De documentaire is ook nog te zien op maandag 23 mei om 22.00 uur bij BNNVARA op NPO 3.