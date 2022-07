Bloedstollende online serie: 'Zapp Detective' is terug met tweede seizoen

KRO-NCRV presenteert het tweede seizoen van de spannende achtdelige online serie 'Zapp Detective: Pretpark Summer Vibes'. Na het grote succes van de summer vibes-camping vorig jaar, nemen deze zomer zes bekende jeugdsterren een groot pretpark over.

Presentatoren Daan Boom, Stephanie van Eer en Nienke van Dijk, maar ook YouTubers Rutger Vink, Thomas van Grinsven en acteur Eliyha Altena, stropen hun mouwen op om het ietwat verwaarloosde attractiepark weer op te starten. Maar zo makkelijk loopt het uiteraard niet, want attracties slaan plotseling op hol, afstellingen worden gesaboteerd en tenslotte verdwijnen er ook nog een paar mensen…

Maar er is nog meer te zien in deze online serie, want er zijn ook gastoptredens van de bekende TikTokker Bibi en YouTubers Gioia Parijs en Emma Keuven die langskomen om een vlog op te nemen.

Naast de interactieve en spannende 'Zapp Detective', speuren kinderen, onder leiding van presentatrice Stephanie van Eer, via zappdetective.nl en de Zapp-app mee naar alle mysterieuze gebeurtenissen. Wie zit er bijvoorbeeld achter de sabotage of verdwijningen? Ook kunnen zij in een livestream Rutger en Thomas vrijspelen die zijn opgesloten in het spookhuis. De kinderen thuis bepalen hun lot. Lukt het hun om dit duo te bevrijden? Deze livestream is op 15 augustus, 16.00 uur op het YouTube kanaal van Zapp.

'Zapp Detective: Pretpark Summer Vibes', vanaf vrijdag 15 juli om 15.00 uur op Zapp.nl, vanaf zaterdag 16 juli om 17.20 uur op NPO Zapp.