'Blijven Ademen' laat de impact van negen dagen coma zien

woensdag 24 september 2025

Vier jaar geleden belandt de toen 28-jarige Bo Gyi Hasenaar in het ziekenhuis met ondraaglijke hoofdpijn. Een atypische hersenvliesontsteking zet zijn leven stil. Negen dagen ligt hij in coma, geďntubeerd, zwevend tussen werkelijkheid en een levendige droomwereld.

Terwijl Bo Gyi zich in deze droomwereld waant moeten zijn vrienden en familie dealen met de harde realiteit van de dood die hem lijkt te komen halen. Op dag vijf van de coma komen de artsen met een uitzichtloos bericht: ‘hij gaat het waarschijnlijk niet overleven’. In de ‘NPO Doc: Blijven Ademen’ reconstrueert Bo Gyi, samen met familie, vrienden en geliefden, hoe die periode zijn leven voorgoed veranderde en hoe lastig het is om de twee verschillende belevingswerelden weer bij elkaar te krijgen.


Tijdens zijn coma leeft Bo Gyi in een surrealistische droomwereld die hij nog altijd levendig kan herinneren. Zijn dromen zitten vol boodschappen en beelden: van groene bossen waar ademhalen weer lukt, tot een magische vlakte waar de angst voor de dood verdwijnt. Na negen dagen coma lijkt niets meer hetzelfde. In een familie waar emoties zelden werden uitgesproken, valt ineens het oude filter weg. Voor het eerst in jaren zegt Bo Gyi tegen zijn ouders dat hij van hen houdt. Het bijna-doodmoment maakt hem ontvankelijker, kwetsbaarder, en zet relaties in een nieuw licht. Met ‘Blijven Ademen’ wil Bo Gyi laten zien dat kwetsbaarheid zeker onder mannen, geen zwakte is maar een kracht. Hij hoopt kijkers te stimuleren om uit hun comfortzone te stappen, familiepatronen te doorbreken en moedige keuzes te maken in het leven om verder te komen.

Bo Gyi: 'Misschien is het raar, maar soms ben ik blij dat het is gebeurd. Het heeft me geleerd mijn schaamte los te laten, te zeggen wat ik voel, en verbinding te zoeken.'

Kwetsbaarheid als kracht
Verbinding is een belangrijk thema in ‘Blijven Ademen’. Omdat Bo Gyi en de buitenwereld tijdens zijn coma in twee verschillende werelden leefden, moesten ze na die periode op zoek naar nieuwe verbindingen. Hoewel het niet altijd makkelijk was, lukte het uiteindelijk wel. Bo Gyi is na zijn coma gestart met het organiseren van een ‘Celebrate Life-festival’. Zo wil hij het leven vieren en iedereen bedanken die hem door die periode heen hielp. 

‘Blijven Ademen’ laat zien hoe in coma raken niet alleen het perspectief van de persoon die het betreft verandert, maar ook blijvende sporen achterlaat bij de mensen om hem heen. Van ouders die hun kind opnieuw moeten leren vasthouden tot vrienden die samen kaarsjes aansteken. De impact van negen dagen coma klinkt nog altijd door. De film gaat daarmee verder dan één persoonlijk verhaal: het nodigt ons allemaal uit om kwetsbaarheid te omarmen en bewuster te leven. 

'NPO Doc: Blijven Ademen' is een coproductie van Nozem Films en BNNVARA.

'NPO Doc: Blijven Ademen', donderdag 25 september om 22.20 uur op NPO 2 en op NPO Start.


Persbericht BNNVARA
https://www.bnnvara.nl/
