'Binnenstebuiten' bereidt deze week een heerlijk kerstmenu

Het KRO-NCRV programma 'BinnensteBuiten' pakt uit met de feestdagen, met bijzondere afleveringen waarin omkijken naar een ander centraal staat. De 'BinnensteBuiten' feestdagen beginnen in de week van 14 t/m 18 december met het 'BinnensteBuiten' kerstmenu van onze chef-koks.

Kerstmenu van de 'BinnensteBuiten' chef-koks

Maandag: Nadia trapt af met een heerlijke pistache-meringuetaart met Arabische koffie.

Dinsdag: Ramon zorgt voor drie overheerlijke amuses zoals een frisse zalmtartaar met citroenmayonaise en radijs; crème brûlée van époisses; gebakken knolselderij met hazelnoot en zure appel.

Woensdag: Leon maakt een mooi klassiek kerstvoorgerecht met vers gevangen zeebaars en bot.

Donderdag: Alain serveert een duurzaam vegetarisch hoofdgerecht met knolselderij gaar gemaakt in een speciale zoutkorst op een bedje van waterkerssalade.

Vrijdag: Sharon sluit af met het dessert: een semifreddo met nootjes en kiwisaus geserveerd met een spoom van champagne, citroenijs en crème de cassis.

Maandag 14 december om 18.55 uur

'Binnenstebuiten' zet in deze bizarre coronatijd graag iemand in het zonnetje. En dus gaat tuinspecialist Martin vandaag een duurzaam kerststuk maken voor een zorgheld, iemand die zich het afgelopen jaar op bijzondere wijze heeft ingezet. Na een oproep gaf Esther Kruijer haar vriendin Elsina op. Zij is zo’n zorgheld die naast haar werk in het verzorgingshuis ook in haar vrije tijd haar cliënten bezoekt. Elsina staat altijd voor iedereen klaar. Martin helpt Esther met het maken van het kerststuk. Bij het verzorgingshuis 'overvallen' ze Elsina met deze emotionele maar oh zo mooie, verrassing.

Maandag 21 december om 18.55 uur

Interieurstylist Theo-Bert Pot brengt kerstsfeer in de oude Pastorie in het Brabantse Boxtel. Hier wonen zeven jongvolwassenen met een verstandelijke beperking die samen een woongemeenschap vormen. De ouders van deze zeven bewoners hebben ruim twee jaar geleden voor hun kinderen een plek gecreëerd waar ze zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. Het zijn zeven verschillende appartementen waar iedere bewoner een eigen draai aan heeft gegeven. Maar er is nog een plek waar ze geen raad mee weten: de hal. Het centrale punt in dit mooie pand. Theo-Bert Pot tovert de hal om tot een kleurrijke en feestelijke ruimte in kerstsfeer.

Op dinsdag 22 december om 18.55 uur staat 'BinnensteBuiten' in het teken van #jijverdienteenoliebol

De feestdagen staan voor de deur en KRO-NCRV zet zich in voor mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Daarom bakt chef-kok Ramon Brugman oliebollen in zijn speciale 'BinnensteBuiten' oliebollenbus. Hij rijdt met zijn bus door heel Nederland en verrast mensen met zijn oliebollen.

Er werd massaal gereageerd op de oproep van Ramon: 'Wie verdient volgens jou een oliebol?' De eerste voor wie Ramon verse oliebollen bakt is de chronisch zieke Glennis (15) die in Breda woont. Zij zit inmiddels al 10 maanden in quarantaine. Sabrina, de moeder van Glennis, vind dat haar stoere en positieve dochter wel een opkikker kan gebruiken. Ook gaat hij langs bij de 87-jarige Aat. Zijn dochter Ingrid uit Frankrijk riep de hulp in van Ramon, omdat zij vanwege de strenge lockdown niet uit Frankrijk weg kan. Aat is sinds het overlijden van zijn vrouw begin dit jaar behoorlijk eenzaam. Ramon brengt hem even wat gezelligheid.

Tot slot rijdt de oliebollenbus door naar Almere. Hier verdient Sandra een oliebol volgens haar tante Joke omdat zij altijd de hond uitliet toen zij was geveld door corona. Een klein maar belangrijk gebaar.

Maar hier houdt het natuurlijk niet op. Ook online worden er mensen verrast met een versgebakken oliebol. En omdat Ramon natuurlijk niet overal langs kan, geeft hij graag zijn oliebollenrecept door zodat iedereen, ook jij, oliebollen kan bakken (of kopen) om die vervolgens weg te geven. Doe je mee? Ga naar de actiepagina #jijverdienteenoliebol op BinnensteBuiten.tv, download de speciale oliebollenkaart en bak zelf oliebollen via het recept op de website.

Vrijdag 25 december om 18.55 uur

Boswachter Marieke Schatteleijn maakt een bijzondere kerstwandeling met Anneke Berkhout. Zij is sinds haar geboorte blind. Samen ontdekken ze de Millingerwaard, een prachtig natuurgebied aan de Waal en brengen ze een bezoek aan een schaapskudde. Hoe beleef je de natuur als je blind of slechtziend bent? Welke zintuigen zet je open? Marieke wijst Anneke op natuurverschijnselen die haar normaal gesproken niet zouden opvallen. Andersom is het voor Marieke heel inspirerend om van dichtbij te ervaren hoe Anneke haar zintuigen in de natuur gebruikt.

Woensdag 30 december om 18.35 uur

'BinnensteBuiten' sluit het jaar 2020 af op het eiland Texel. Chef-kok Leon Mazairac heeft een bijzonder diner met sommelier Lendl en vogelaar Camilla, om terug te blikken op het afgelopen jaar waarin we het 'nieuwe normaal' moesten omarmen. Uiteraard gaat een bezoekje aan het eiland voor Camilla niet voorbij zonder wat bijzondere vogels te spotten en bezoekt Lendl de enige wijngaard van Texel. Samen met horecaondernemers Valerie en Joram struint Leon het eiland af voor mooie pure ingrediënten om de dag af te sluiten met een bijzonder Waddengerecht en meer hoop voor de toekomst.

'Binnenstebuiten', elke werkdag bij KRO-NCRV op NPO 2.