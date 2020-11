Bijzondere patiëntverhalen in nieuw seizoen 'Dokters van Morgen'

Bijzondere patiŽntverhalen in nieuw seizoen 'Dokters van Morgen'

Het lijkt een onmogelijke missie van huisarts Jon Brouwers uit Bakkeveen; het hele dorp omtoveren tot een 'blue zone' - een gebied waar mensen meetbaar langer en gezonder leven dan in de rest van de wereld.

In een nieuw seizoen 'Dokters van Morgen' volgt Antoinette Hertsenberg een aantal Bakkeveners, zoals Durk en Janny, die nu al verbluffende resultaten laten zien. Hoe wisten zij, na 20 jaar bloeddrukverlagers slikken, met een gezondere levensstijl binnen twee weken van deze medicatie af te komen?

Bloeddruk

De eerste aflevering van het nieuwe seizoen 'Dokters van Morgen' staat in het teken van bloeddruk. Naast de inspirerende kruistocht van dokter Brouwers en het verbluffende verhaal van Durk en Janny, volgt Antoinette ook de zwangere Anneloes. Als gevolg van een torenhoge bloeddruk kreeg zij tijdens haar eerste zwangerschaps ernstige complicaties. Ze beviel noodgedwongen met 28 weken van haar zoontje. Nu ze zwanger is van haar tweede wordt ze nauwgezet gevolgd door het MUMC in Maastricht om herhaling te voorkomen. Verder zien we een nieuwe behandelmethode na een hartinfarct. Normaal verblijf je een aantal dagen in het ziekenhuis, maar met The Box kun je direct naar huis en volgt de cardioloog je op afstand.

Hormonen

Antoinette spreekt in de tweede aflevering Elbrich, die op haar negende vanwege kanker moest starten met chemotherapie en preventief een eierstok liet invriezen. Nu, bijna vijftien jaar later, volgt 'Dokters van Morgen' het hele proces van het ontdooien en het terugplaatsen van haar eierstok. Is het mogelijk voor Elbrich en haar man om toch zwanger te worden? Daarnaast is er aandacht voor - ja, hij bestaat eindelijk - een anticonceptiemiddel voor mannen. Een gel, ontwikkeld in Engeland, die door het smeren op de bovenarm van de man een zwangerschap bij een vrouw kan voorkomen. Antoinette gaat de straat op met de vraag: is de Nederlandse man bereid deze gel te gebruiken? En; vertrouwen de vrouwen de smeer-bereidheid van de mannen?

Ontstekingen

Miljoenen Nederlanders kampen met een chronische ontstekingsziekte zoals diabetes, reuma of astma. Zij worden hier vaak levenslang voor behandeld. Maar hoe kan het eigenlijk dat de een wel reuma krijgt en de ander niet? En kun je via leefstijl deze ziekte de kop indrukken? Antoinette spreekt in de derde aflevering van 'Dokters van Morgen' de eeneiige tweeling Bram en Joris. De één heeft chronische ontstekingen in zijn darm en de ander heeft nergens last van. Daarnaast volgen we een jaar lang deelnemers die meedoen aan een wetenschappelijk onderzoek van reuma-expertisecentrum Reade in Amsterdam. De reuma- en artrose patiënten slikken jarenlang medicijnen en proberen met een nieuwe leefstijl daar vanaf te komen. Heeft dit effect op hun ontstekingsziekte?

Kou

Welke rol kan kou spelen bij het verbeteren van onze gezondheid? En hoe goed en gezond is het voor ons allemaal om het af en toe eens heel koud te hebben? Heeft het bijvoorbeeld zin om een ijsbad te nemen, koud af te douchen of de verwarming lager te zetten. Antoinette volgt in de laatste aflevering meneer Scheffer die een nieuwe methode ondergaat om zijn longkanker te behandelen. De tumor wordt hierbij bevroren en de bijwerkingen zouden daardoor minimaal zijn. Kan meneer Scheffer gewoon blijven biljarten tijdens de behandelingen?

'Dokters van Morgen', vanaf woensdag 25 november om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 1.