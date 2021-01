Bert Natter zondag te gast in 'Podium Witteman'

Foto: NTR - © Lilian van Rooij 2019

Paul Witteman ontvangt schrijver Bert Natter, violist Pieter van Loenen & pianist Tobias Borsboom, cellist Ella van Poucke en pianist Caspar Vos, cellist Jobine Siekman, gitarist Arturo Ramón, percussionist Udo Demandt, Erminia Fernández Córdoba en Irene Álvarez.

Na het schrijven van zijn roman 'Goldberg' (2016), over Johann Sebastian Bachs beroemde leerling, bleef schrijver Bert Natter met een aantal interessante vragen zitten over de beroemde componist. In zijn nieuwe podcast 'Bach tot op het bot' gaat hij dieper in op raadselen als: wat is er na Bachs dood met zijn lichaam gebeurd? Ligt hij wel echt in dat veelbezochte graf in de Thomaskerk in Leipzig? Tijd voor een goed gesprek met Bachfanaat Paul Witteman.

Floris Kortie laat zich door Natters podcast inspireren en gaat op zoek naar de grafmonumenten van beroemde componisten. Hoe liggen de genieën erbij, hoe wilden ze herdacht worden en hoe worden ze geëerd? Bij het item klinkt muziek van de Russische componist Alfred Schnittke, uitgevoerd door cellist Ella van Poucke en pianist Caspar Vos.

Violist Pieter van Loenen en pianist Tobias Borsboom hebben onlangs een cd uitgebracht met de poëtische titel 'The Silence Between'. Daarmee verwijzen ze naar een beroemde uitspraak van Claude Debussy, dat de ware muziek schuilgaat in de stilte tussen de noten. Van Loenen en Borsboom spelen een deel uit de 'Vioolsonate' van Francis Poulenc.

Pauls Jonge Held is de cellist Jobine Siekman. Zij studeerde in Den Haag en Londen en is al op jonge leeftijd een veelgevraagd solist en kamermusicus, zowel in Nederland als Engeland. In 'Podium Witteman' speelt Jobine een deel uit de Derde Cellosuite van Bach.

Op 22 januari zou de Achtste Flamenco Biënnale Nederland van start gaan, maar om de bekende redenen gaat dat niet door. Desalniettemin gaan we de temperatuur in onze televisiestudio even hoog opstoken met een optreden van gitarist Arturo Ramón en percussionist Udo Demandt, in samenspel met het ritmische klappen van Erminia Fernández Córdoba en Irene Álvarez.

'Podium Witteman Extra' vertoont de documentaire 'Goede zang doet pijn', waarin cameraman/regisseur Martijn van Beenen en flamencokenner Ernestina van de Noort in het Spaanse Jerez de la Frontera op zoek gaan naar de wortels van de flamenco. Podium Witteman Extra wordt wekelijks uitgezonden op het digitale kanaal NPO 2 Extra, aansluitend aan de reguliere uitzending van 'Podium Witteman'.

'Podium Witteman' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

Het NTR-programma 'Podium Witteman' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna herhaald op zaterdagochtend om 10.30 uur.

'Podium Witteman', zondag 24 januari van 18.20 tot 19.20 uur bij de NTR op NPO 2.