'Below Deck Mediterranean' seizoen 7 te streamen op hayu

Het zevende seizoen van 'Below Deck Mediterranean' is vanaf 12 juli op Hayu beschikbaar om te streamen of te downloaden. De terugkerende bemanningsleden in dit seizoen zijn kapitein Sandy Yawn en Mzi 'Zee' Dempers (matroos), één van de favorieten uit seizoen zes.

Tot de nieuwe crewleden behoren hoofdsteward Natasha Webb, chefkok Dave White, bootsman Raygan Tyler, stewards Natalya Scudder en Kyle Viljoen en matrozen Storm Smith en Jason Gaskell.

Dit seizoen zet kapitein Sandy met het 50 meter lange motorjacht 'Home' koers naar de ongerepte wateren van Malta, een van de kleinste en historisch rijkste archipels ter wereld. Anders dan tijdens de voorgaande seizoenen, bestuurt Sandy dit keer een complex hybride schip, waarmee het een stuk lastiger navigeren is.

Voor een vlot verlopende vaart heeft Sandy dit jaar drie nieuwe afdelingshoofden aangenomen. Maar dan ontstaat in de kombuis een verrassende wrijving tussen de hoofdsteward en chefkok, die als collega's en vrienden aan boord kwamen. Dit leidt tot spanningen die zich over de hele jacht verspreiden. Ondertussen kampt het dekteam met hun eigen uitdagingen, wanneer een bemanningslid niet blijkt te kunnen voldoen aan de hoge eisen van mediterrane superjachten, en de andere crewleden daarom een tandje moeten bijzetten.

Om ook dit charterseizoen weer te overleven moet de bemanning vele uitdagingen overwinnen, van moeilijke chartergasten tot zinderende 'boot-romantiek' en hiërarchische spanningen aan boord.

Maak kennis met de crew

Kapitein Sandy is een gerenommeerde superjachtkapitein en mentor in de jachtindustrie. Ze staat erom bekend dat ze haar bemanningsleden graag helpt om hun volledige potentieel te benutten. Sandy keert terug naar de Middellandse Zee en verheugt zich op een frisse start met een nieuwe groep bekwame bemanningsleden.

De ambitieuze hoofdsteward Natasha Webb staat altijd klaar om chartergasten te verwelkomen met een charmante glimlach en kundig gemixte cocktail. Ze diende eerder op grotere schepen met meer bemanning, maar moet nu snel wennen aan het werken met een kleiner team. Dit seizoen worstelt ze met haar grenzen tussen werk en privé. Wanneer persoonlijke problemen hun stempel op het team drukken, ervaart zij een gebrek aan respect, terwijl anderen chaos zien. Dit dwingt haar tot een beslissing over de weg die ze moet inslaan om een ​​sterke leider te worden.

De in het Verenigd Koninkrijk geboren Dave White heeft meer dan zeven jaar ervaring als chefkok en is trots op de opmaak, smaak en presentatie van zijn gerechten. Hij maakt meteen indruk op kapitein Sandy en schept hoge verwachtingen over het eten dat hij dit seizoen zal serveren. Maar terwijl hij worstelt met een ​​schokkend geheim uit zijn verleden lopen de emoties hoog op en dreigt hij zelfs zijn baan te verliezen.

De in Essex geboren Raygan Tyler geeft enthousiast leiding aan het dekteam als de tweede vrouwelijke bootsman die ooit onder kapitein Sandy diende. Ze is dolgelukkig om met een vrouwelijke kapitein te werken, na haar frustraties over genderkwesties in de jachtindustrie. Door een wat moeizame start tijdens de eerste charters, merkt Raygan al snel dat het leiden van de dekbemanning op dit soort superjachten een grotere uitdaging is dan ze had verwacht.

De in West-Australië geboren Natalya Scudder voelde zich altijd al aangetrokken tot het water en brengt haar extraverte 'can-do'-persoonlijkheid naar het interieurteam. Natalya gaat altijd vol voor haar werk, of ze nu de gasten entertaint of de tafels decoreert, tot een stomende nieuwe romance voor verwarring zorgt. Aangezien ze altijd streeft naar perfectie kan ze er moeilijk mee dealen als ze ziet dat bepaalde zaken om haar heen in de soep lopen.

De uit Zuid-Afrika afkomstige, momenteel in Miami wonende Kyle Viljoen is altijd in voor een feestje en klaar om wat leven in het charterseizoen te blazen. Kyle, die eerder als hoofdsteward op andere jachten diende, brengt een schat aan horecaervaring met zich mee en gaat graag de confrontatie aan als hij zich voelt uitgedaagd. Met zijn scherpe geest en streven om de beste service te leveren, kan hij zelfs met de moeilijkste gasten overweg, tot het moment dat bepaalde grenzen overschreden worden. Terwijl hij hoopt dat hard werken zal leiden tot het perfecte charterseizoen, dreigt een verbazingwekkende wending alles op zijn kop te zetten.

Mzi 'Zee' Dempers keert terug met nóg meer ervaring. Hij is blij om uit quarantaine te zijn en weer onder kapitein Sandy te mogen dienen. Zee wil zich graag verder ontwikkelen als matroos, maar realiseert zich al snel dat het moeilijker wordt om met deze crew te werken dan hij had verwacht. Nu moet hij beslissen wat voor hem belangrijker is: trouw zijn aan oude vrienden of carrière maken.

Storm Smith is geboren en opgegroeid in Zuid-Afrika, waar hij als jeugdvriend van Mzi meestal op het strand was te vinden om te surfen of te vissen. Ondanks de schat aan ervaring die hij op andere boten opdeed, moet hij nu nog leren te voldoen aan de uitzonderlijk hoge normen en eisen van de jachtindustrie. Wanneer een romance met een ander bemanningslid ontstaat, worstelt hij met de grenzen tussen werk en plezier.

Jason Gaskell heeft een carrière in de grondstofhandel vaarwel gezegd om schipper op een zeilboot te worden. Met zijn positie op 'Home' doet hij zijn eerste ervaring op met het werken op een superjacht, waarbij hij ontdekt dat het werken met een baas en collega's misschien nog wel de grootste uitdaging is.

'Below Deck Mediterranean' is geproduceerd door 51 Minds met Nadine Rajabi, Jill Goslicky, Mark Cronin, Wes Denton, Shane Maroufkhani, Tania Hamidi, Christian Sarabia en Zachary Klein als executive producers.