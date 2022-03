Beelden van miljoenenroof Amsterdam in 'Opsporing Verzocht'

Tien overvallers, schieten met automatische wapens, een miljoenenbuit en een ontknoping in een weiland; vanavond vertelt de politie in 'Opsporing Verzocht' over de gewapende overval die 19 mei vorig jaar aan de Meeuwenlaan in Amsterdam werd gepleegd.

De daders maakten daar voor miljoenen aan edelmetaal buit bij een bedrijf dat zulke metalen verwerkt. De beelden van de vlucht van een aantal overvallers waarbij geschoten werd zijn zeer bekend: na een crash in een tuin in Broek in Waterland werden vijf overvallers gearresteerd, een zesde overleed ter plekke. Maar waar zijn de nog niet getraceerde verdachten en de edelmetalen die werden meegenomen?

Vanavond wordt in 'Opsporing Verzocht' door middel van niet eerder vrijgegeven bewakingscamerabeelden, opnamen van getuigen en beelden van de politieheli, de overval en vlucht van de daders gereconstrueerd. Ook is er - dankzij onder andere de samenwerking van de Nederlandse politie met Belgische en Franse collega’s - belangrijke informatie en beeld van de nog gezochte mannen.

Denekamp: mannen met honkbalknuppels overvallen stel

Verder in de uitzending sporen naar de vier mannen die in de nacht van 13 op 14 januari een stel in Denekamp overvielen. De daders stonden midden in de nacht met honkbalknuppels aan het bed van de man en vrouw. Bij de overval aan de Johanninksweg werd geld buitgemaakt dat de plaatselijk bekende ondernemer eigenlijk voor zijn pensioen apart hield. Wisten de daders daarvan?

Verder onder meer aandacht voor diverse pinfraudeurs, een mislukte overval op een Scapino in Tilburg en voor een overval afgelopen weekend in het Brabantse Roosendaal. In de nacht van vrijdag op zaterdag kwam een 32-jarige vrouw daar thuis van een carnavalsfeest, toen ze door een man en vrouw met een wapen werd bedreigd. Een woordvoerder van de politie geeft meer informatie over deze daders.

Na de vorige uitzending van 'Opsporing Verzocht' werd overigens zeer veel getipt over de coldcase rond de dood in 2012 van Johan de Waal (54). Vanavond ook de laatste stand van zaken in dat onderzoek.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 1 maart om 20.40 uur bij AVROTROS op NPO 1.