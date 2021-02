Beelden brandstichting GGD-teststraat Urk in 'Opsporing Verzocht'

Foto: © AVROTROS 2021

Op Urk werd op zaterdagavond 23 januari de teststraat van de GGD in brand gestoken. De politie toont vanavond in het AVROTROS-programma 'Opsporing Verzocht' voor het eerst beelden van de brandstichting.

Hierop zijn twee daders te zien. Dit is niet het enige incident dat die avond plaatsvond. Jongeren zochten in en rond het haventerrein ook de confrontatie met politie en pers. In de uitzending worden bodycambeelden van een agent getoond waarop te zien is dat een vuurpijl gericht op een collega wordt afgeschoten. Hierover zegt een politiewoordvoerder: 'We weten dat een heleboel inwoners van Urk het geweld van die avond absoluut afkeuren. We hopen dat zij ons vanavond willen helpen met informatie.'

Nieuwe verdachten avondklokrellen Rotterdam, Den Bosch en Amsterdam

De politie in Rotterdam kreeg de afgelopen periode 6000 filmpjes van mensen die wilden meehelpen bij het oplossen van de avondklokrellen rond de Beijerlandselaan. In de uitzending beelden van verdachten die betrokken waren bij plunderingen en vernielingen. Ook vanuit Oost-Brabant en Amsterdam is er nieuw beeldmateriaal van verdachten.



Hilversumse vrouw ziet dat haar man wordt bedreigd: 'Ik ben er tussengesprongen.'

Een Hilversums stel dat aan de Daltonstraat in Hilversum woont, is in de nacht van 15 op 16 juli overvallen. Het stel lag te slapen toen ze beneden geluid hoorden. De man ging als eerste naar beneden. Toen zijn vrouw later volgde, zag ze dat een iele overvaller een wapen op het hoofd van haar echtgenoot had gezet. Ze twijfelde geen moment, gaf de overvaller een zet en sprong tussen de twee in. In 'Opsporing Verzocht' vertelt ze over de nacht: 'Elke keer dat hij naar geld vroeg, verkocht ik hem een zet.' Er zijn bewakingsbeelden waarop de dader met twee handlangers te zien is.

Verder in de uitzending: beelden van nep-agenten die buitenlandse auto-opkopers hier duizenden euro’s afhandig maakten met een truc. Tientalen slachtoffers hebben aangifte gedaan. Ook wordt het publiek gevraagd om tips over een overval op een veilinghuis in Den Bosch. Omstanders maakten filmpjes en foto’s van de twee daders.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 9 februari om 21.20 uur bij AVROTROS op NPO 1.