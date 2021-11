'Bed & Breakfast' strijk neer in Gelderland en Noord-Brabant

Op vrijdag 19 november is er de tweede aflevering van 'Bed & Breakfast' uit. In het programma testen bed & breakfast-eigenaren elkaars onderneming. Ze logeren bij elkaar en bepalen zelf wat ze hun verblijf waard vinden. In aflevering 2 verblijven de deelnemers in Gelderland en Noord-Brabant.

Deze aflevering start in de b&b van Jolande en Hans, vlakbij natuurgebied De Veluwezoom. De groep verkent het natuurgebied per elektrische tandem. Verder logeren de deelnemers in de gemeente Sint-Michielsgestel bij Willem en Adriana. Zij maakt Braziliaanse hapjes voor de gasten. Tot slot verblijven de b&b-eigenaren in de oude pastorie van Franka en Petra in de gemeente Grave. Zij nemen hun gasten mee op ezeltjestocht door het Brabantse landschap.

Per aflevering logeren drie stellen een nachtje in elkaars bed & breakfast. De b&b-eigenaren proberen hun gasten zo goed mogelijk in de watten te leggen, terwijl de gasten hun verblijf aan een grondig onderzoek onderwerpen. Na een leuk uitje en een nacht in andermans bed & breakfast, bepalen de gasten wat zij hun bezoek waard vinden.

'Bed & Breakfast', vrijdag 19 november om 20.30 uur bij Omroep MAX op NPO 1.