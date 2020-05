'Bed & Breakfast' in Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant

Vrijdag 22 mei om 20.30 uur op NPO 1 is er weer een gloednieuwe aflevering van 'Bed & Breakfast' te zien bij MAX. In deze aflevering reizen de deelnemers af naar Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant.

De deelnemers hebben één fijne overeenkomst; bij iedereen kan een plons in het zwembad gemaakt worden. Ruben en Marianne trappen af met hun b&b vlakbij Roosendaal. Behalve zwemmen, gaan de gasten ook nog skydiven! Daarna is het de beurt aan Hans en Joke, die een bed & breakfast runnen in Zeeland. Al moest Hans even wennen aan 'vreemde zwembroeken' in zijn zwembad, ook hier kan gezwommen worden. De aflevering eindigt in de b&b van Marielle en Ruud, die onder de rook van Rotterdam wonen. Na een sportief uitje op een soort loopfiets, mogen ook hier de gasten afkoelen in het zwembad.

'Bed & Breakfast'

Drie stellen logeren allemaal één nacht bij elkaar. Tijdens hun bezoek onderwerpen ze elkaars bed & breakfast aan een grondig onderzoek. De eigenaren slapen op bijzondere plekken. Ondertussen proberen ze hun gasten zo goed mogelijk in de watten te leggen. Ze leiden ze rond in de omgeving tijdens verschillende uitjes.

'Bed & Breakfast', vrijdag 22 mei om 20.30 uur bij Omroep MAX op NPO 1.