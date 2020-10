'Bed & Breakfast' in Noord-Holland en Friesland

Foto: © Omroep MAX 2020

Vrijdag 2 oktober zendt MAX om 20.30 uur op NPO 1 een gloednieuwe aflevering van 'Bed & Breakfast' uit. In 'Bed & Breakfast' testen enthousiaste b&b-houders elkaars onderneming. Ditmaal reizen de deelnemers af naar Noord-Holland en Friesland.

In deze aflevering van 'Bed & Breakfast' leren we Inge en Ernes kennen. Zij runnen een b&b in Noord-Holland. Vanaf het terrein zie je het stoomgemaal liggen, dat nog steeds gebruikt kan worden. Inge en Ernes nemen de gasten mee naar het stoommuseum. Daarna reizen de ondernemers door naar een andere b&b in Noord-Holland. Daar laten Gerda en Hans het Rijk der Duizend Eilanden zien, per kano. De deelnemers sluiten af bij Petra en Aad in Friesland. Vlakbij Nationaal Park Lauwersmeer runnen zij een bed & breakfast met twee kamers én een pipowagen. Per tuktuk laat het stel hun gasten kennismaken met hun omgeving.

'Bed & Breakfast', vrijdag 2 oktober om 20.30 uur bij Omroep MAX op NPO 1.