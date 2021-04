'Bed & Breakfast' in de provincies Drenthe en Overijssel

Op 16 april zendt MAX om 20.30 uur op NPO 1 aflevering 4 uit van 'Bed & Breakfast'. In het programma testen enthousiaste b&b-houders elkaars onderneming. De gasten mogen zelf bepalen wat zij hun verblijf waard vinden.

In deze aflevering van 'Bed & Breakfast' zijn we te gast in de gemeente Coevorden, bij Anneke en Pierre. Zij runnen alweer een paar jaar een b&b met drie kamers. Een kamer hebben ze eigenhandig gebouwd in de tuin en daar zijn ze dan ook extra trots op. Zij nemen hun gasten mee naar de nabijgelegen beeldentuin, waar de eigenaar een mooi, maar tegelijkertijd ook verdrietig verhaal deelt.

Na Drenthe gaat het gezelschap logeren bij vriendinnen Ruby en Maaike in Overijssel. De twee dames runnen, naast ieder een gezin en een baan, ook nog een bed & breakfast. En die is heel bijzonder, omdat zij twee circuswagens omgebouwd hebben tot luxe paradijsjes. De dames nemen hun gasten mee op een echte Twentse trekkertocht! De ideale manier om het Twentse landschap te laten zien.

Tot slot logeert het gezelschap bij moeder en zoon verderop in Overijssel. Xandra runt haar verblijf met verve, maar is heel blij dat haar zoon Klaas af en toe kan helpen. Jarenlang hebben zij gevaren en daarom nemen zij hun gasten mee op de Vliegende Hollander. Een zeilschip van 50 meter lang. En Klaas zorgt voor muziek!

'Bed & Breakfast', vrijdag 16 april om 20.30 uur bij Omroep MAX op NPO 1.